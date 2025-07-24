Миннауки и образования распределило президентские стипендии между вузами

Фото: Zakon.kz

Приказом министра науки и высшего образования от 16 мая 2025 года распределены стипендии Президента РК между организациями высшего и послевузовского образования на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

Всего распределено 1014 стипендий студентам и 5 магистрантам. В частности, президентские стипендии получат: Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилева студенты – 194, магистранты – 1; Казахский национальный университет имени аль-Фараби студенты – 195, магистранты – 1; Казахский национальный педагогический университет имени Абая студенты – 62, магистранты – 1; Восточно-Казахстанский университет имени С.Аманжолова студенты – 41; Карагандинский университет им.Е.А.Букетова студенты – 54; Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова студенты – 30; Таразский универсистет им.М.Х.Дулати студенты – 28; Кызылординский университет им.Коркыт Ата студенты – 26; Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева студенты – 20; Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави студенты – 15; SDU University студенты – 15; Международная образовательная корпорация студенты – 15; Алматинский технологический университет студенты – 12. Всего стипендии распределены между 81 вузом. Ректорам ОВПО указано назначить стипендию Президента РК студентам и магистрантам на основании решений ученых советов ОВПО. Приказ вводится в действие с 3 августа 2025 года. Ранее сообщалось, что стипендии президента распределили между министерствами РК. Стипендия президента назначается для студентов – с 3-го курса обучения, для магистрантов – со второго года обучения.

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