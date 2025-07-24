#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
538.64
631.56
6.85
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
538.64
631.56
6.85
Право

Миннауки и образования распределило президентские стипендии между вузами

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 11:18 Фото: Zakon.kz
Приказом министра науки и высшего образования от 16 мая 2025 года распределены стипендии Президента РК между организациями высшего и послевузовского образования на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

Всего распределено 1014 стипендий студентам и 5 магистрантам.

В частности, президентские стипендии получат:

Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилева

  • студенты – 194, магистранты – 1;

Казахский национальный университет имени аль-Фараби

  • студенты – 195, магистранты – 1;

Казахский национальный педагогический университет имени Абая

  • студенты – 62, магистранты – 1;

Восточно-Казахстанский университет имени С.Аманжолова

  • студенты – 41;

Карагандинский университет им.Е.А.Букетова

  • студенты – 54;

Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова

  • студенты – 30;

Таразский универсистет им.М.Х.Дулати

  • студенты – 28;

Кызылординский университет им.Коркыт Ата

  • студенты – 26;

Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева

  • студенты – 20;

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави

  • студенты – 15;

SDU University

  • студенты – 15;

Международная образовательная корпорация

  • студенты – 15;

Алматинский технологический университет

  • студенты – 12. 

Всего стипендии распределены между 81 вузом. 

Ректорам ОВПО указано назначить стипендию Президента РК студентам и магистрантам на основании решений ученых советов ОВПО.

Приказ вводится в действие с 3 августа 2025 года.

Ранее сообщалось, что стипендии президента распределили между министерствами РК.

Стипендия президента назначается для студентов – с 3-го курса обучения, для магистрантов – со второго года обучения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Правительство расширило функции Минсельхозу
Право
10:57, Сегодня
Правительство расширило функции Минсельхозу
Поручения судов иностранных государств: внесены изменения
Право
10:42, Сегодня
Поручения судов иностранных государств: внесены изменения
Проведение внутреннего аудита: внесены изменения
Право
09:53, Сегодня
Проведение внутреннего аудита: внесены изменения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: