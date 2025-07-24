Миннауки и образования распределило президентские стипендии между вузами
Всего распределено 1014 стипендий студентам и 5 магистрантам.
В частности, президентские стипендии получат:
Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилева
- студенты – 194, магистранты – 1;
Казахский национальный университет имени аль-Фараби
- студенты – 195, магистранты – 1;
Казахский национальный педагогический университет имени Абая
- студенты – 62, магистранты – 1;
Восточно-Казахстанский университет имени С.Аманжолова
- студенты – 41;
Карагандинский университет им.Е.А.Букетова
- студенты – 54;
Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова
- студенты – 30;
Таразский универсистет им.М.Х.Дулати
- студенты – 28;
Кызылординский университет им.Коркыт Ата
- студенты – 26;
Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева
- студенты – 20;
Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави
- студенты – 15;
SDU University
- студенты – 15;
Международная образовательная корпорация
- студенты – 15;
Алматинский технологический университет
- студенты – 12.
Всего стипендии распределены между 81 вузом.
Ректорам ОВПО указано назначить стипендию Президента РК студентам и магистрантам на основании решений ученых советов ОВПО.
Приказ вводится в действие с 3 августа 2025 года.
Ранее сообщалось, что стипендии президента распределили между министерствами РК.
Стипендия президента назначается для студентов – с 3-го курса обучения, для магистрантов – со второго года обучения.