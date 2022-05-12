Признаются ли казахстанские водительские права в других странах

Как сообщили в МВД, международные водительские удостоверения в Казахстане не изготавливаются и не выдаются.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что выдаваемые национальные водительские удостоверения соответствуют требованиям Конвенции ООН «О дорожном движении».

Данную Конвенцию ратифицировали 82 страны, в том числе страны Европейского союза, СНГ, ОЭСР, Евразийского экономического союза и т.д.

Статья 41 Венской конвенции «О дорожном движении» предусматривает, что договаривающиеся стороны будут признавать любое национальное водительское удостоверение, соответствующее предписаниям данной конвенции.

Среди стран, подписавших Конвенцию о дорожном движении: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Багамы, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гайана, Гана, Германия, Греция, Грузия, Дания, Зимбабве, Израиль, Индонезия, Иран, Италия, Испания, Кения, Киргизия, Китай, Конго, Корея, Коста-Рика, Кот-д`Ивуар, Куба, Кувейт, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Марокко, Мексика, Молдова, Монако, Монголия, Нигер, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, Пакистан, Перу, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сейшелы, Сенегал, Сербия, Словакия, Словения, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, ЦАР, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония и ЮАР.