Действительны ли в Казахстане водительские права, полученные в другой стране

Если гражданин РК получил водительские права на территории Грузии, вправе ли он пользоваться этими правами в РК? Такой вопрос был задан на сайте МВД, сообщает Zakon.kz.

В МВД РК отметили, что согласно п.84 Правил приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений, иностранное и международное водительские удостоверения признаются недействительными для управления транспортными средствами на территории РК по истечении 60 дней с даты получения их владельцем, являющимся иностранным гражданином или лицом без гражданства, вида на жительство, либо по истечении 60 дней с даты въезда в РК их владельца-гражданина РК.

Вместе с тем п.85 правил гласит, что лица, указанные выше и получившие за границей водительское удостоверение, отвечающее требованиям Конвенции ООН "О дорожном движении", могут обменять их на водительское удостоверение РК на основании оригинала водительского удостоверения.

Его нужно перевести на государственный или русский язык. Также необходимы: документ, удостоверяющий личность, медицинская справка и ее копии, и документ, подтверждающий уплату госпошлины.

Замена водительского удостоверения производится без сдачи теоретического и практического экзаменов.

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