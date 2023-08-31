Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Действительны ли в Казахстане водительские права, полученные в другой стране

Можно ли ездить в Казахстане с правами, полученными в другой стране Фото: Zakon.kz
Если гражданин РК получил водительские права на территории Грузии, вправе ли он пользоваться этими правами в РК? Такой вопрос был задан на сайте МВД, сообщает Zakon.kz.

В МВД РК отметили, что согласно п.84 Правил приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений, иностранное и международное водительские удостоверения признаются недействительными для управления транспортными средствами на территории РК по истечении 60 дней с даты получения их владельцем, являющимся иностранным гражданином или лицом без гражданства, вида на жительство, либо по истечении 60 дней с даты въезда в РК их владельца-гражданина РК.

Вместе с тем п.85 правил гласит, что лица, указанные выше и получившие за границей водительское удостоверение, отвечающее требованиям Конвенции ООН "О дорожном движении", могут обменять их на водительское удостоверение РК на основании оригинала водительского удостоверения.

Его нужно перевести на государственный или русский язык. Также необходимы: документ, удостоверяющий личность, медицинская справка и ее копии, и документ, подтверждающий уплату госпошлины.

Замена водительского удостоверения производится без сдачи теоретического и практического экзаменов.

Ранее мы рассказали, должен ли наследник оплатить долги на налогу на транспорт.


Читайте также

Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2023 года

Казахстанские блогеры должны иметь ИП

До окончания срока представления декларации о доходах осталось 15 дней

Лариса Черненко
МВД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Досаев рассказал, что построят на месте ТЦ Promenade в Алматы
Досаев рассказал, что построят на месте разгромленного ТЦ Promenade в Алматы
Два новых автобусных маршрута начнут курсировать в Астане с 31 августа
В Астане с 31 августа вводят два новых автобусных маршрута
Криштиану Роналду побил очередной мировой рекорд
Криштиану Роналду побил очередной мировой рекорд
Сын Каната Бозумбаева построил новую сельскую школу в Алматинской области
Семья Каната Бозумбаева построила новую сельскую школу в Алматинской области
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления