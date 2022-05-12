15:15 12.05.2022
Временное ограничение на вывоз металлолома в Казахстане объяснили в МИИР
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Заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Турар Жолмагамбет на брифинге в СЦК разъяснил, для чего в Казахстане вводится временное ограничение на вывоз металлолома автотранспортом, передает корреспондент Zakon.kz.
Турар Жолмагамбет заявил, что временное ограничение на вывоз автотранспортом металлолома — это тактический ход, так как в мире лом из черных и цветных металлов набирает популярность.
Отмечается, что в 2012 году впервые отечественные предприятия испытали дефицит лома.
С точки зрения экологии для получения одной тонны стали из железной руды у нас происходит практически 1,5 тонны выбросов СО2, а когда мы получаем его из лома или отходов черных металлов, выбросы составляют 8 кг. Здесь разница очевидна.Заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Турар Жолмагамбет
По его словам, основная причина введения временного ограничения на вывоз металлолома автотранспортом — это недозагрузка наших предприятий. Так, сектор черной металлургии, который использует лом черных металлов, загружен всего на треть. Именно поэтому стоит задача довести этот показатель до 70-80%.
В Казахстане используют лом черных металлов несколько предприятий, отметил Турар Жолмагамбет.
Временное ограничение на вывоз автотранспортом металлолома дало возможность ряду предприятий восстановить свою деятельность. У нас были проблемы, когда предприятия испытывали трудности, в том числе по обеспечению сырьем и им приходилось консервировать свои заводы. Текущая практика показывает, что они восстанавливаются и потихоньку начинают набирать обороты. Мы не запрещаем вывоз — у нас действует ограничение на вывоз автотранспортом, железнодорожным транспортом вывоз не ограничиваем, могут экспортировать. Турар Жолмагамбет