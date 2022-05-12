Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:15 12.05.2022

Временное ограничение на вывоз металлолома в Казахстане объяснили в МИИР

сталь, черная металлургия, МИИР РК, Казахстан Фото: pixabay
Заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Турар Жолмагамбет на брифинге в СЦК разъяснил, для чего в Казахстане вводится временное ограничение на вывоз металлолома автотранспортом, передает корреспондент Zakon.kz.

Турар Жолмагамбет заявил, что временное ограничение на вывоз автотранспортом металлолома —  это тактический ход, так как в мире лом из черных и цветных металлов набирает популярность.

Отмечается, что в 2012 году впервые отечественные предприятия испытали дефицит лома.

С точки зрения экологии для получения одной тонны стали из железной руды у нас происходит практически 1,5 тонны выбросов СО2, а когда мы получаем его из лома или отходов черных металлов, выбросы составляют 8 кг. Здесь разница очевидна.Заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Турар Жолмагамбет

По его словам, основная причина введения временного ограничения на вывоз металлолома автотранспортом — это недозагрузка наших предприятий. Так, сектор черной металлургии, который использует лом черных металлов, загружен всего на треть. Именно поэтому стоит задача довести этот показатель до 70-80%.

В Казахстане используют лом черных металлов несколько предприятий, отметил Турар Жолмагамбет.

Временное ограничение на вывоз автотранспортом металлолома дало возможность ряду предприятий восстановить свою деятельность. У нас были проблемы, когда предприятия испытывали трудности, в том числе по обеспечению сырьем и им приходилось консервировать свои заводы. Текущая практика показывает, что они восстанавливаются и потихоньку начинают набирать обороты. Мы не запрещаем вывоз — у нас действует ограничение на вывоз автотранспортом, железнодорожным транспортом вывоз не ограничиваем, могут экспортировать. Турар Жолмагамбет
Мадина Мамырханова
МИИР РК Казахстан
Доллар подорожал почти на семь тенге на торгах
11.05.2022
Награжден мужчина, спасший малышку в Нур-Султане
11.05.2022
Алматы опять превратился в Венецию – фоторепортаж
11.05.2022
Алтай Кульгинов пообещал помочь погасить кредиты семье Сабита Шонтакбаева
11.05.2022
В Алматы на два дня перекроют улицу Саина
11.05.2022
Главная Топ LIVE Все