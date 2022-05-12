Временное ограничение на вывоз металлолома в Казахстане объяснили в МИИР

Турар Жолмагамбет заявил, что временное ограничение на вывоз автотранспортом металлолома — это тактический ход, так как в мире лом из черных и цветных металлов набирает популярность.

Отмечается, что в 2012 году впервые отечественные предприятия испытали дефицит лома.

С точки зрения экологии для получения одной тонны стали из железной руды у нас происходит практически 1,5 тонны выбросов СО2, а когда мы получаем его из лома или отходов черных металлов, выбросы составляют 8 кг. Здесь разница очевидна. Заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Турар Жолмагамбет

По его словам, основная причина введения временного ограничения на вывоз металлолома автотранспортом — это недозагрузка наших предприятий. Так, сектор черной металлургии, который использует лом черных металлов, загружен всего на треть. Именно поэтому стоит задача довести этот показатель до 70-80%.

В Казахстане используют лом черных металлов несколько предприятий, отметил Турар Жолмагамбет.