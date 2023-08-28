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Казахстан сохранит запрет на вывоз угля автотранспортом

Казахстан сохранит запрет на вывоз угля автотранспортом Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР Турар Жолмагамбетов в СЦК заявил о планах сохранить запрет на вывоp угля автотранспортом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Турар Жолмагамбетов рассказал о планах на предыдущий отопительный сезон.

"В прошлом году в сентябре был принят приказ по ограничению вывоза угля автотранспортом  – мы эту практику продолжим, потому что санкции в отношении России все еще существуют и мы считаем, что в этом сезоне в ЕС также будет востребован уголь в больших объемах", – сообщил он.

Такое решение, по его словам, связано  с исключением рисков прошлого года, когда в преддверии отопительного сезона Казахстан столкнулся с проблемой вывоза дешевого угля из страны.

"В апреле-мае прошлого года был принят пятый пакет санкции в отношении России, и уже с июля-августа  привело к росту цен на уголь. Дело в том что Европейский Союз потреблял 50 млн тонн угля из РФ, а он оказался под запретом и, соответственно, Европа  начала выкупать со всех регионов, чтобы  восполнить этот объем. Это привело к резкому росту цен. Если в среднем ранее хорошие цены были в отметке 100 - 120 долларов за тонну, то в прошлом году они доходило до 400 долларов. Соответственно, это привело к резкому росту цен,  а наш казахстанский уголь на рынке является относительно недорогим, плюс к этому за счет понимания нашими угледобывающими компаниями социальной составляющей, уголь был  еще дешевле. Это привело к оттоку социального угля", – пояснил спикер. 

Речь идет об угле, предназначенном для школ, больниц и детских садов, а также населения.

"Ряд предприимчивых, скажем так, компаний, стали вывозить его за рубеж. Были факты, когда большие объемы уходили в Узбекистан, Кыргызстан и оттуда дальше в ЕС. Даже из Казахстана напрямую экспортировали в Польшу и Чехию автомобилями и продавали его за 200 – 250 тыс. тенге. И в тупиках начали теряться значительные объемы угля", – добавил Турар Жолмагамбетов.                                                                       

28 августа Турар Жолмагамбетов сообщил о росте цен на социальный уголь в Казахстане.  Какой эффект окажет запрет на вывоз угля из Казахстана можно прочитать здесь

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