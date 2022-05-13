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10:00 13.05.2022

Забрал деньгами: инженер отказался от выигранной квартиры из-за ипотеки

выигрыш, лотерея Фото: «Сәтті Жұлдыз»
Участник розыгрыша лотереи TeleBingo выиграл квартиру, но предпочел забрать свой выигрыш в денежном выражении из-за необходимости выплачивать ипотеку, передает Zakon.kz.

В розыгрыше лотереи удача может улыбнуться каждому, ведь никто заранее не знает, какие именно числа выпадут в лототроне в тот или иной момент. Инженер из Нур-Султана не в первый раз участвует в лотерее, но до настоящего момента самым крупным его выигрышем была сумма в 50 тыс. тенге и телевизор.

Розыгрыш очередной лотереи принес Владимиру самый большой выигрыш в его жизни – квартиру.

Был уверен, что однажды повезет. Вот супруга до сих пор не верит, что это случилось. Она у меня скептически относилась к моим увлечениям и не верила в удачу. Но теперь, я думаю, она поменяет свое мнение. Удача обратила свой взор и на нас. Думаю, нужно просто верить в чудо, оно случается. Владимир из Нур-Султана

Правда, победитель предпочел забрать приз деньгами.

лотерея, победа

Фото: «Сәтті Жұлдыз»

Мы с 2016 года мечтали о своем жилье, несколько лет назад взяли жилье в ипотеку. Чтобы ее погасить, приняли решение забрать выигрыш деньгами, это 20 млн тенге. Часть средств уйдет на погашение ипотеки, а там будем думать о расширении – у нас двое детей, и нужно больше жилплощади.Владимир из Нур-Султана

Улыбнулась удача одному из участников Лото 6/49 – его выигрыш составил 21 240 000 тенге. Как нам удалось узнать, в лотерее мужчина участвует около 10 лет, и крупно повезло ему впервые. Свой выигрыш мужчина планирует потратить на строительство дома.

лотерея, победа

Фото: «Сәтті Жұлдыз»

Кроме того, национальная лотерея «Сәтті Жұлдыз» проводит розыгрыш Toyota CAMRY. Принять участие в крутом розыгрыше может каждый. Для этого необходимо приобрести билеты LOTO 6/49 на сумму 1800 тенге (6 комбинаций или один пакет) и более. Купить билеты можно по ссылке.

Анастасия Московчук
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