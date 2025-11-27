#АЭС в Казахстане
Общество

Квартиру стоимостью 15 млн тенге выиграла жительница Шымкента

в эфире TeleBingo очередной розыгрыш, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 18:04 Фото: sz.kz
23 ноября 2025 года в эфире TeleBingo состоялся очередной розыгрыш, где главным призом стала квартира. Недвижимость стоимостью 15 млн тенге досталась участнице лотереи из города Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Это уже 13-й по счету розыгрыш квартиры в 2025 году. А чтобы стать претендентом на победу, казахстанцы всего лишь приобрели ЛотоНабор TeleBingo за 3 500 тенге.

Делясь эмоциями после невероятного везения, победительница заявила: сначала она не поверила известию о том, что стала обладательницей собственного жилья.

Победительницу зовут Амина. Она поделилась, что участвует в лотереях совсем недавно.

"От неожиданной новости у меня закружилась голова"

"Я покупала билеты время от времени и не особо верила, что можно выиграть крупный приз. Когда мне позвонили специалисты Национальной лотереи и сообщили о выигрыше, я, честно говоря, даже не сразу поняла, что происходит. После звонка у меня закружилась голова. Это так неожиданно!" – вспоминает счастливица.

Женщина рассказала, что в этот момент находилась рядом с коллегами.

"Заметив мои эмоции во время разговора, в коллективе стали расспрашивать меня, что случилось и все ли в порядке?" – отмечает Амина.

"Но я решила пока никому ничего не говорить", – добавила казахстанка.

По словам победительницы, для оформления выигрыша ей нужно было отправиться в Алматы. Но родственникам она сказала, что уезжает в командировку – они до сих пор не знают о ее большом призе.

Организаторы лотереи отметили, что в целях личной безопасности победительница отказалась от видеосъемки, попросила скрыть лицо даже на фотографиях и предпочла не раскрывать подробности о своей жизни.

Фото: sz.kz

Известно, что Амина работает в сфере кейтеринга и пока не замужем. Полученная квартира же станет дня нее первым собственным жильем.

"Я до сих пор не верю, что такое возможно. Пусть каждому участнику улыбнется удача, как она улыбнулась мне. Желаю всем везения!" – в завершение тепло пожелала Амина.

TeleBingo и LOTO 6/49: еще больше шансов на крупные выигрыши

Помимо TeleBingo, Амина участвует и в LOTO 6/49, где ежемесячно разыгрываются автомобили. Она отметила, что планирует продолжить участие и в других лотереях Сәтті Жұлдыз.

Ближайший дополнительный розыгрыш автомобиля в LOTO 6/49 пройдет 28 ноября в 22:00 в прямом эфире YouTube-канала Satty Zhuldyz.

Условия участия традиционно просты: достаточно купить ЛотоНабор за 3 000 тенге в точках продаж или на сайте sz.kz.

