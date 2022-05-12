О судьбе озера Сайран рассказал аким Алматы

На данный момент воды в большей части озера Сайран нет, лишь местами течет небольшой поток от реки.

Как отметил аким, в первую очередь будут проведены работы по благоустройству: почищено дно и обустроена прибрежная зона озера.

На сегодня проведено многофакторное обследование плотины озера Сайран, имеется положительное заключение о ее состоянии. В июле ожидаем получения заключения госэкспертизы на проектно-сметную документацию (ПСД) по очищению дна. По обустройству прибрежной зоны ожидаем завершения разработки ПСД и прохождения госэкспертизы в сентябре. Аким Алматы Ерболат Досаев

Таким образом, по словам главы мегаполиса, в третьем квартале акимат планирует рассмотреть вопрос выделения финансирования на проведение строительно-монтажных работ по очищению дна и благоустройству.