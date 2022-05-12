Стилист рассказала о тренде летних причесок

Как отмечается в материале на сайте Popsugar, «воздушная» стрижка, или многослойная прическа, придаст образу легкость, а волосам – легкую текстуру.

По мнению специалиста, такая прическа подходит обладательницам кудрявых прядей или тонких от природы волос. В качестве примера она привела новую стрижку американской актрисы Холли Берри.

Кроме того, Брук добавила, что многослойная, или ступенчатая, стрижка сможет преобразить волосы, создав воздушность прически, и подойдет девушкам, у которых тонкие волосы или густые локоны.

Если у вас тонкие волосы и вы хотите заявить о себе, неровная стрижка сможет придать больше объема и формы вашей стрижке. Стилист, парикмахер Санни Брук

Эксперт отметила, что обладательницы средней и густой текстуры выиграют в образе от воздушной, многослойной прически.

Она также добавила, что если у дамы жесткие прямые волосы, ей следует попросить своего парикмахера воспользоваться во время придания формы стрижке бритвой или приспособлением для текстурирования стрижки, чтобы создать невидимый безграничный слой, чего не добиться, используя ножницы. Этот метод придаст вашим волосам более плавный переход во внутренних слоях.