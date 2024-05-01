Стилист рассказал о тренде грядущего лета
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Российский стилист Александр Рогов назвал теннисную эстетику - одним из актуальных и свежих модных трендов лета, сообщает Zakon.kz.
"Покупайте короткие юбки в складку, поло и кеды на тонкой подошве", - посоветовал модницам Рогов в своем Telegram-канале.
Он опубликовал подборку из фотографий женщин, одетых подобным образом.
Ранее Рогов назвал вечно актуальный тренд в одежде. По словам Рогова, всегда актуальной является одежда из денима. "Главные модницы планеты выбирают тотал деним! Тренд вне времени!" - написал стилист.
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