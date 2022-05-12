Сайгак-альбинос в степях Казахстана попал на видео

Альбинизм – это редкое явление среди сайгаков. Впервые на видео запечатлен сайгачонок-альбинос. Зоолог, кандидат биологических наук Алтай Жатканбаев

Как сообщается в многотомной сводке «Млекопитающие Казахстана», альбиносы встречаются очень редко и только среди ягнят. За много лет работы таких ягнят встречено в Приаральских Каракумах два (3 июля 1966 года) и один в среднем течении реки Улыжиланшик (12 июня 1970 года). Меланисты в Казахстане не отмечены.

Фото сайгачонка-альбиноса в этой многотомной сводке «Млекопитающие Казахстана» не приводится.

Администраторы одного из пабликов заявили, что заметили уникальную особь не сами.

Видео, действительно, уникально. Но это не наши ребята снимали. Прислал один из инспекторов егерьской службы. Локация не разглашается по понятным причинам. Qazaq Expedition Club

Ранее в различных российских изданиях писали о сайгаках-альбиносах, замеченных в пограничных с Казахстаном российских регионах — Калмыкии и Астраханской области. Однако на данном видео запечатлен именно детеныш сайгака, поэтому зоолог Алтай Жатканбаев уверен, что запись свежая и подлинная.

Сайга, маргач или сайгак — парнокопытное млекопитающее из подсемейства настоящих антилоп. В 2002 году Международным союзом охраны природы этот вид был отнесен к категории видов, находящихся под критической угрозой.