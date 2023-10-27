Видео с тушами убитых сайгаков распространяют в Казнете

В Казнете появилось видео. На кадрах в багажнике перевозят туши убитых сайгаков, сообщает Zakon.kz.

В полиции прокоментировали данное видео. По факту перевозки 40 туш сайги проводится проверка.

Автомобиль Jac был остановлен 23 октября на автодороге "Астана-Коргалжын". В кузове и салоне находились разделанные туши животных.

Полицейские в ходе первоначального разбирательства установили, что данные туши вывез водитель из мясокомбината "Астана Агропродукт", расположенного в селе Сабынды.

"Перевозчиками представлены оригиналы накладных и электронная копия договора реализации/поставки товара, заключенного между РГКП "ПО Охотзоопром" и ТОО "Астана Агропродукт", – говорится в сообщении.

Также имеется постановление правительства о регулирование популяции сайгаков на территории Акмолинской области № 688.

"Факт перевозки туш сайги зарегистрирован в книге учета информации отдела полиции Целиноградского района. Материалы проверки направлены в ветеринарную инспекцию для привлечения к административной ответственности за нарушение правил транспортировки животной продукции в соответствии со ст. 406 КОАП РК", – рассказали в полиции.





Видео: ulysmediatg

В начале октября в Западно-Казахстанской области стартовала программа по регулированию поголовья сайгаков. В Министерстве экологии издали указ, согласно которому древних антилоп будут убивать, затем их мясо отправлять на переработку. При этом, как отметили в министерстве, в свободной продаже на рынках сайгачатины не будет.

