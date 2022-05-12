Самая титулованная боксерша Казахстана покидает мировое первенство

Семикратная чемпионка Казахстана в программе дневной сессии раздельным решением судей уступила Ингрит Валенсии из Колумбии — 2:3. После Назым на ринг планируют выйти еще три казахстанские спортсменки:

54 кг. Дина Жоламан — Мария Мадуэньо Конде (Испания);

60 кг. Римма Волосенко — Шона Уитуэлл (Англия);

66 кг. Дарига Шакимова — Навбахор Хамидова (Узбекистан).

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