Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:17 12.05.2022

Самая титулованная боксерша Казахстана покидает мировое первенство

Бокс ЧМ-2022 Победа Фото: olympic.kz
Казахстанская боксерша, двукратная чемпионка мира в весе до 50 кг Назым Кызайбай неудачно выступила на мировом первенстве в Турции, сообщает Zakon.kz.

Семикратная чемпионка Казахстана в программе дневной сессии раздельным решением судей уступила Ингрит Валенсии из Колумбии — 2:3. После Назым на ринг планируют выйти еще три казахстанские спортсменки:

  • 54 кг. Дина Жоламан — Мария Мадуэньо Конде (Испания);

  • 60 кг. Римма Волосенко — Шона Уитуэлл (Англия);

  • 66 кг. Дарига Шакимова — Навбахор Хамидова (Узбекистан).

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 млн тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее!

Куандык Шынасилов
Турция
Доллар подорожал почти на семь тенге на торгах
11.05.2022
Награжден мужчина, спасший малышку в Нур-Султане
11.05.2022
Алтай Кульгинов пообещал помочь погасить кредиты семье Сабита Шонтакбаева
11.05.2022
В Алматы на два дня перекроют улицу Саина
11.05.2022
Сильный дождь в Алматы: синоптики рассказали, когда прекратятся осадки в мегаполисе
11.05.2022
Главная Топ LIVE Все