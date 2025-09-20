Сильнейшая боксерша Казахстана прокомментировала слухи о замужестве за иностранцем
Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Казахстанская боксерша, двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай прокомментировала слухи о возможном замужестве за иностранным гражданином, сообщает Zakon.kz.
В эфире программы "1001 ночь" спортсменка призналась, что не знает, откуда появились подобные разговоры.
"Сейчас я ничего конкретного по этому поводу сказать не могу. Все покажет время", – сказала Кызайбай, отвечая на вопрос зрителей.
При этом боксерша отметила, что будущий супруг необязательно должен быть спортсменом, однако, по ее словам, он обязан заботиться о ней.
А ранее сообщалось, что казахстанец Айдос Султангали завоевал историческое "золото" на ЧМ по греко-римской борьбе.
