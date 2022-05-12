Международный день медсестры отмечают в Казахстане

День медсестры отмечается во многих странах мира. Он зародился более 150 лет назад. Медсестра Флоренс Найтингейл во время войны организовала первую в мире Службу сестер милосердия. Официальное решение о проведении праздника медсестер 12 мая было принято в январе 1974 года.

В настоящее время медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения, так как во врачебной практике сотрудниками среднего медицинского персонала выполняется значительная доля медицинских услуг. Именно медсестры на протяжении всего срока лечения непосредственно работают с пациентом.

Рабочий распорядок в больнице для медсестер непростой. Медсестры приемного отделения первыми встречают пациентов, попавших в клинику, в приемный покой. В их обязанности входит встреча скорой помощи, оказание первой помощи прибывшим пациентам, определение степени тяжести их заболевания.

Дежурная медсестра быстро регистрирует и направляет к реанимационной бригаде, которая оказывает больному первую помощь. Далее — снимает ЭКГ, берет кровь и поднимает в реанимацию. Остальным больным на уровне приемного покоя медсестры также оказывают первую помощь: берут анализы, ставят капельницы, вызывают врачей. Есть свои медсестры и в операционных блоках, и в палатах.

Фото: Zakon.kz

Старшая медсестра операционного блока ГКБ Алматы №1 Ажар Ахмолдина решила, что хочет стать медсестрой, после окончания школы.

Работа операционной сестры уникальна и жизненно значима для общества. Операционная сестра порой может стоять у операционного стола по 8-10 часов. Для этого нужно иметь огромное терпение и немалый запас сил, уметь вовремя сориентироваться в любой ситуации, это ведь операция, где счет порой идет на секунды. Старшая медсестра операционного блока ГКБ Алматы №1 Ажар Ахмолдина

Будучи медсестрой, она не просто работает, а помогает людям.

Я считаю, что профессия медсестры очень полезна, так как она пригодится в жизни, ведь медсестра всегда знает, как оказать первую помощь. От квалификации операционной сестры и практических навыков в участии проведения оперативных вмешательств во многом зависит исход выздоровления больных. Ажар Ахмолдина

Старшая медицинская сестра приемного отделения ГКБ Алматы №1 Гульбану Ускембаева рассказала, что именно медсестра выполняет назначения врача для каждого пациента, выхаживает больных.

Фото: Zakon.kz

Медсестра – это такой же специалист, как врач, который имеет право оказать первую медицинскую помощь. Медсестры в приемном покое все манипуляции знают четко и умеют квалифицированно исполнить, поэтому успех лечения, конечно, зависит не только от врача, но и от медсестры. Старшая медицинская сестра приемного отделения ГКБ Алматы №1 Гульбану Ускембаева

У самой Гульбану Ускембаевой три сына и девять внуков. После работы она учит внучек приготовлению национальных блюд.

Медсестры редко меняют профессию – настолько сильно они влюблены в свое дело. Более того, встречаются медсестры во втором, третьем поколении.

Фото: Zakon.kz

Старшая медсестра отделения реанимации ГКБ№1 Гулжамал Албергенова с детства погружена в работу медсестры – ее мама была санитаркой акушерского блока в совхозной больнице.

Там было всего 18 коек, мне нравилась та работа, которой занималась мама, я с интересом смотрела, как она ухаживает за больными, что делает, видела благодарность выздоровевших. Какое-то время я в Алматы работала прядильщицей, но потом поступила в городское медучилище и устроилась на работу медсестрой анестезиологии и реанимации в 1984 году. Утечек кадров у нас нет, многие работают со стажем. Старшая медсестра отделения реанимации ГКБ№1 Гулжамал Албергенова

У каждой из медсестер своя история. Но ясно одно — без медсестер невозможно представить ни одну больницу. Именно их забота ободряет пациентов и настраивает их на позитивный лад, что очень важно при лечении любого заболевания и восстановлении после операций.