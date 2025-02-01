1 февраля в Казахстане отмечают День работников гражданской авиации. Сразу вспоминается известная инструкция: "Наденьте кислородную маску сначала на себя, а потом на ребенка". За этой простой фразой скрывается целый мир тонкостей профессии, сообщает Zakon.kz.

Профессиональный праздник был утвержден не так давно – в ноябре 2023 года – по решению Объединенного совета ветеранов войны и труда гражданской авиации Казахстана. Инициатива была поддержана профильными ведомствами.

По данным Минтранспорта РК, сейчас в сфере гражданской авиации трудятся 25 тыс. человек. Из них 15 500 – мужчины, 9500 – женщины. В их числе 1459 пилотов (из них 34 женщины), 2268 бортпроводников (из них 263 мужчины) и 979 диспетчеров (из них 104 женщины).

Чтобы понять, как проходят будни работников гражданской авиации, корреспондент Zakon.kz побеседовала с пилотом и бортпроводницей, которые большую часть своей жизни проводят в небе.

Династия авиаторов

54-летний командир-пилот Ержан Бекеев знаком с миром авиации не понаслышке. Его отец был авиационным техником, а старший брат работает пилотом вместе с ним. Папа часто водил будущего пилота на работу проверять самолеты, отсюда у него и зародилась любовь к авиации.

Фото: из личного архива Ержана Букеева

Представитель трудовой династии не сразу пришел в сферу гражданской авиации. Раньше он выполнял государственные задачи и был военным пилотом. Авиационный путь Ержана начался с Балашовского училища, тогда единственного в Советском Союзе, где обучали военных летчиков транспортной авиации.

"После школы я точно знал, что хочу стать пилотом. Потому что отец невольно привил любовь к небу. В гражданской авиации сначала я летал на Fokker-50, потом переучился на Boeing-757. Сейчас работаю на Airbus – А320, А-321neo, летаю в качестве командира корабля". Ержан Бекеев

За всю летную деятельность у Ержана, включая военную и гражданскую,13 тыс. часов налета. Всего сфере авиации он посвятил 19 лет жизни.

Важно: санитарная норма полетного времени в день составляет 8-10 часов, а в месяц – 70 часов.

Пилоты раньше и сейчас

По словам Бекеева, чтобы стать пилотом, нужно иметь профильное образование или пройти тренинги. Если раньше, лет 30-40 назад, нужно было окончить летное училище, то сейчас пилотом можно стать по программе.

"Процесс набора молодых пилотов идет сразу после школы, где их обучают 1,5 года. Естественно, для этого нужно пройти тестирование, иметь крепкое здоровье и необходимые физические, психологические и умственные способности". Ержан Бекеев

Ержан Бекеев поясняет, что прежде чем пилот будет допущен к линейному рейсу, он должен пройти проверку и выполнить как минимум 30-50 рейсов. И только спустя пять лет (около 800 часов налета) второй пилот может претендовать на звание командира.

"Если ты хочешь стать пилотом, ты должен понимать, что тебе нужно будет учиться всю жизнь. Тренинги у нас проходят два раза в год. Раньше мы проходили их за рубежом, но сейчас у нас есть тренажерный центр, и мы проходим подготовку в Казахстане", – рассказывает Бекеев.

Будни в небе

Говоря об обязанностях авиаторов, командир рассказывает, что авиарейс начинается задолго до взлета борта. По прибытии в аэропорт весь экипаж проходит медицинский осмотр, после чего начинается предполетный брифинг.

"У пилотов и бортпроводников есть своя брифинговая зона. Все мы приходим туда в одно время. В этой зоне мы спокойно готовимся к полету, обговариваем все нюансы. Смотрим погоду и техсостояние самолета, сколько необходимо топлива взять в рейс и т.д.", – поясняет пилот.

Вместе с тем во время полета существует масса нюансов, которые требуют особого внимания. Согласно мировым стандартам, кабина пилота всегда должна быть защищена бортпроводниками.

"Уже на рейсе бортпроводники говорят нам количество пассажиров. Дверь в кабину самолета всегда закрыта – это международная практика. В кабине находятся только два пилота: командир пилотирующий, второй пилот контролирующий. На брифинге мы сообщаем кодовое слово, которое знает только состав экипажа. Только сказав его, можно зайти в кабину самолета, также сейчас в кабине есть камера видеонаблюдения. По регламенту секунды, когда дверь в кабину пилота открыта, салон должен быть стерилен, а бортпроводница должна быть одна". Ержан Бекеев

Командир отмечает, что в настоящее время все самолеты летают на автопилоте – это обязательное условие для авиаперелетов.

Диалог пассажиров с пилотом

На вопрос, слышат ли пилоты аплодисменты пассажиров, наш собеседник ответил:

"Да, все зависит от того, сколько пассажиров хлопают. Бывает, самолет заходит на посадку в сложных метеорологических условиях, и если удается посадить лайнер мягко, то в салоне зачастую раздаются аплодисменты. Практически все пассажиры благодарят, что безопасно довезли", – говорит Бекеев.

А вот загадочная фраза "Cabin crew, arm slides", которую пилот объявляет в салоне перед взлетом и посадкой, означает, что все пассажиры должны быть пристегнуты и на своих местах. Бортпроводники делают "финальный чек", поскольку в такие моменты есть риски, а нахождение пассажиров на местах способствует быстрой эвакуации в случае ЧС.

Фото: из личного архива Ержана Бекеева

Наш герой признается, что его всегда тянет в небо и он скучает по полетам, когда их нет.

"Жена мне говорит, что у меня настроение поднимается, только когда я иду на работу. Например, у нас бывают случаи, что вызывают на рейс вне графика. Когда мне звонят, я всегда готов взять пилотирование борта. Говорю, сейчас только рубашку надену и приеду в аэропорт", – рассказывает Ержан Бекеев.

По его словам, работа пилота требует непрерывного обучения, дисциплины, ответственности и работы над собой. При этом важно бережно относиться к самолету, как к чему-то родному, и постоянно оттачивать навыки в случае экстренных ситуаций.

Фото: из личного архива Дианы Бейсенбаевой

По другую сторону

Другой работник – бортпроводник Диана Бейсенбаева – совершенно случайно оказалась в сфере авиации. Она признается, что, как и многие девочки, в детстве мечтала летать, путешествовать и знакомиться с миром. Диана уже 15 лет работает на борту.

Бейсенбаева рассказывает, что в первую очередь бортпроводники обеспечивают безопасность пассажиров. Поэтому каждый член экипажа должен быть надежен, чтобы сработать качественно и четко в чрезвычайной ситуации.

"Мы выходим в салон спокойные и с улыбкой. Но за ширмой требуется огромный труд. Мы практически не сидим на месте, потому что у нас множество задач. В течение всего рейса мы на ногах и подготавливаем все для удобства и комфорта пассажиров. После взлета мы начинаем экипировку, затем подготавливаем кухню для раздачи бортового питания. До мелочей продумываем моменты, чтобы предугадать желание пассажиров". Диана Бейсенбаева

Бейсенбаева рассказывает, что каждый день они встречают разных людей: актеров, звезд и просто интересных пассажиров. А необычные случаи происходят почти каждый рейс.

"К примеру, однажды мы летели в Куала-Лумпур. Тогда мужчина попросил нас поздравить супругу после 00:00 с днем рождения. И во время поздравления все пассажиры борта начали хлопать и напевать песню "Happy Birthday to You". Это была незабываемая атмосфера и энергетика", – вспоминает Диана.

Несмотря на множество плюсов профессии, бывают и неприятные ситуации с агрессивными пассажирами. В таких ситуациях бортпроводники действуют по строго прописанному регламенту.

Наша собеседница отмечает, что в авиации самое важное – это время. Все действия в полете прописаны до мелочей, ведь иногда минута может стоить жизни.