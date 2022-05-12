Пенсионерку подозревают в сбыте психотропных препаратов в Туркестанской области

Как сообщает пресс-служба МВД, встреча проходила в Келесском районе.

Отмечается, что стражи порядка провели опрос очевидцев и установили адрес подозреваемой.

Когда полицейские прибыли по месту жительства подозреваемой, они заметили выходящего из дома жителя села и сразу же его допросили. В ходе беседы с ним стало известно, что сельчанин купил 10 пластинок «Трамадола». 61-летняя женщина призналась в содеянном. Она добровольно выдала полицейским еще 35 пластинок, – говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрировали в Келесском РОП. В настоящее время со стороны полиции проведены необходимые мероприятия, а собранные материалы направлены в Департамент фармацевтического контроля по Туркестанской области для принятия законного решения.