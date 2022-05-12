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Законодательство РК
18:16 12.05.2022

Пенсионерку подозревают в сбыте психотропных препаратов в Туркестанской области

наркотики Фото: polisia.kz
На 61-летнюю женщину пожаловались соседи. На встрече с акимом региона Умирзаком Шукеевым сельчане рассказали, что она из дома продавала запрещенные лекарства, содержащие в составе наркотики, и попросили дать поручение полицейским разрешить ситуацию, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба МВД, встреча проходила в Келесском районе.

Отмечается, что стражи порядка провели опрос очевидцев и установили адрес подозреваемой.

Когда полицейские прибыли по месту жительства подозреваемой, они заметили выходящего из дома жителя села и сразу же его допросили. В ходе беседы с ним стало известно, что сельчанин купил 10 пластинок «Трамадола». 61-летняя женщина призналась в содеянном. Она добровольно выдала полицейским еще 35 пластинок, – говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрировали в Келесском РОП. В настоящее время со стороны полиции проведены необходимые мероприятия, а собранные материалы направлены в Департамент фармацевтического контроля по Туркестанской области для принятия законного решения.

Елена Беляева
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