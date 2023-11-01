Школьника подозревают в краже крупной суммы у пенсионерки в Акмолинской области
77-летняя жительница села в Буландынском районе Акмолинской области обратилась в полицию с заявлением. Пенсионерка рассказала, что из ее дома в середине октября неизвестные вынесли 220 тысяч тенге, передает 716kz.
По заявлению пенсионерки сотрудники полиции начали расследование дела по статье "Кража", 188 УК РК.
Оказалось, что все в округе знали, что у женщины всегда дома есть наличность. Опросы соседей и оперативные меры показали, что к преступлению может быть причастен 15-летний подросток. У подозреваемого взяли отпечатки пальцев, причастность девятиклассника к краже полностью не установлена, сообщают в полиции.
Ранее стало
известно, что 85-летнюю пенсионерку избили и ограбили на 3,5 миллиона тенге в Уральске.