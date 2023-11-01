Школьника подозревают в краже крупной суммы у пенсионерки в Акмолинской области

15-летнего подростка полицейские подозревают в краже денег из дома пенсионерки в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

77-летняя жительница села в Буландынском районе Акмолинской области обратилась в полицию с заявлением. Пенсионерка рассказала, что из ее дома в середине октября неизвестные вынесли 220 тысяч тенге, передает 716kz.

По заявлению пенсионерки сотрудники полиции начали расследование дела по статье "Кража", 188 УК РК.

Оказалось, что все в округе знали, что у женщины всегда дома есть наличность. Опросы соседей и оперативные меры показали, что к преступлению может быть причастен 15-летний подросток. У подозреваемого взяли отпечатки пальцев, причастность девятиклассника к краже полностью не установлена, сообщают в полиции.

Ранее стало известно, что 85-летнюю пенсионерку избили и ограбили на 3,5 миллиона тенге в Уральске.

