О мерах безопасности во время противоклещевой обработки предупредили алматинцев
Как уточняется, обработкой будут охвачены восемь лесных массивов (площадью 1904,924 га) и 144 городских парка и сквера (519,616 га). Обработка будет проводиться согласно графику с 16 мая по 10 июня 2022 года с учетом погодных условий (в сухую погоду).
Дезинсекционные мероприятия проводятся филиалом РГП на ПХВ «Центр дезинфекции по городу Алматы» под непосредственным контролем специалистов санитарно-эпидемиологического контроля города. Сформированные дезбригады оснащены необходимым оборудованием, транспортом, средствами индивидуальной защиты. Для проведения противоклещевых обработок используется инсекто-акарицидный препарат «Фаворит». Препарат относится к низкотоксичным и малоопасным веществам (3-4 класс). Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы
Применяемые дозировки для борьбы с клещами являются наименьшими и полностью безопасны для людей и животных. Обработка в основном проводится в утренние часы. На границах участков, подлежащих обработке, устанавливаются щиты с предупредительной надписью «Проводится противоклещевая обработка».
Горожанам необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
не приближайтесь к месту проведения противоклещевой обработки на расстояние, исключающее попадание на кожу или одежду раствора противоклещевого препарата;
не позволяйте домашним животным контактировать с обработанной территорией до высыхания препаратов;
после проведения обработки в течение 40 дней не собирайте и не используйте грибы, травы или ягоды с обработанного участка;
жителям и гостям города не рекомендуется посещать парки, скверы и природные очаги в момент проведения противоклещевой обработки и в течение трех суток после нее.