О мерах безопасности во время противоклещевой обработки предупредили алматинцев

Как уточняется, обработкой будут охвачены восемь лесных массивов (площадью 1904,924 га) и 144 городских парка и сквера (519,616 га). Обработка будет проводиться согласно графику с 16 мая по 10 июня 2022 года с учетом погодных условий (в сухую погоду).

Дезинсекционные мероприятия проводятся филиалом РГП на ПХВ «Центр дезинфекции по городу Алматы» под непосредственным контролем специалистов санитарно-эпидемиологического контроля города. Сформированные дезбригады оснащены необходимым оборудованием, транспортом, средствами индивидуальной защиты. Для проведения противоклещевых обработок используется инсекто-акарицидный препарат «Фаворит». Препарат относится к низкотоксичным и малоопасным веществам (3-4 класс). Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы

Применяемые дозировки для борьбы с клещами являются наименьшими и полностью безопасны для людей и животных. Обработка в основном проводится в утренние часы. На границах участков, подлежащих обработке, устанавливаются щиты с предупредительной надписью «Проводится противоклещевая обработка».

Горожанам необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: