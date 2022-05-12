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18:30 12.05.2022

О мерах безопасности во время противоклещевой обработки предупредили алматинцев

лист Фото: pixabay
Дезинсекционные мероприятия планируют провести 16 мая на территории лесных массивов, городских парков и скверов общей площадью 2424,54 га, передает Zakon.kz.

Как уточняется, обработкой будут охвачены восемь лесных массивов (площадью 1904,924 га) и 144 городских парка и сквера (519,616 га). Обработка будет проводиться согласно графику с 16 мая по 10 июня 2022 года с учетом погодных условий (в сухую погоду).

Дезинсекционные мероприятия проводятся филиалом РГП на ПХВ «Центр дезинфекции по городу Алматы» под непосредственным контролем специалистов санитарно-эпидемиологического контроля города. Сформированные дезбригады оснащены необходимым оборудованием, транспортом, средствами индивидуальной защиты. Для проведения противоклещевых обработок используется инсекто-акарицидный препарат «Фаворит». Препарат относится к низкотоксичным и малоопасным веществам (3-4 класс). Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы

Применяемые дозировки для борьбы с клещами являются наименьшими и полностью безопасны для людей и животных. Обработка в основном проводится в утренние часы. На границах участков, подлежащих обработке,  устанавливаются щиты с предупредительной надписью «Проводится противоклещевая обработка».

Горожанам необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

  • не приближайтесь к месту проведения противоклещевой обработки на расстояние, исключающее попадание на кожу или одежду раствора противоклещевого препарата;

  • не позволяйте домашним животным контактировать с обработанной территорией до высыхания препаратов;

  • после проведения обработки в течение 40 дней не собирайте и не используйте грибы, травы или ягоды с обработанного участка;

  • жителям и гостям города не рекомендуется посещать парки, скверы и природные очаги в момент проведения противоклещевой обработки и в течение трех суток после нее.

Елена Беляева
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