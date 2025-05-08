Жителей Алматы предупредили о противоклещевой обработке

6 мая в Алматы стартовал второй тур противоклещевой обработки. Борьба с кровососущими паразитами будет проводиться на территории лесных массивов, городских парков и скверов общей площадью 2366,560 га, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, обработка будет проводиться в соответствии с утвержденным графиком и с учетом погодных условий – в сухую, безосадочную погоду.

"Для проведения противоклещевой обработки используется инсектоакарицидный препарат "Ципертрин". Препарат применяется в минимально эффективных дозировках, которые являются безопасными для здоровья людей и животных", – рассказала заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова.

При этом следует принять к сведению, что обработка проводится преимущественно в утренние часы. Отправляясь на прогулку, необходимо обращать внимание на информационные щиты с предупреждающей надписью "Проводится противоклещевая обработка!". Такие таблички устанавливаются на границах участков, подлежащих обработке.

В этой связи горожанам рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:

воздерживаться от приближения к местам проведения противоклещевой обработки на расстояние, которое исключает попадание инсектоакарицидного препарата на кожу и одежду;

не допускать выхода домашних животных на обработанную территорию до полного высыхания препарата;

сбор ягод и грибов на обработанной территории разрешается не ранее, чем через 40 дней после обработки.

Дезинсекционные мероприятия проводятся филиалом РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК "Центр дезинфекции по городу Алматы" под непосредственным контролем специалистов санитарно-эпидемиологической службы города. Сформированные дезинфекционные бригады полностью оснащены необходимым оборудованием, транспортными средствами и средствами индивидуальной защиты.

В конце апреля стало известно, что 186 человек обратились к врачам Алматы после укусов клещей.