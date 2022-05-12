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Законодательство РК
19:06 12.05.2022

В Алматы двое мужчин осуждены за кражу из камеры хранения аэропорта во время январских событий

приговор за кражу во время январских событий Фото: Zakon.kz
Турксибский районный суд Алматы рассмотрел уголовное дело в отношении двоих мужчин по факту кражи из камеры хранения аэропорта чемодана с вещами во время январских событий, сообщает Zakon.kz.

Суд установил, что подсудимые 6 января текущего года, в период, когда в городе Алматы действовал режим ЧП, приехали в аэропорт города и проникли в камеру хранения, откуда похитили чемодан, внутри которого имелись: FI-модем, мужской и женский парфюм, каменный сувенир в виде яблока, серебряный браслет, мужской джинсовый костюм, виски 1 литр, форменная футболка, мужские шорты, рубашки, куртка, джинсы, мужская дубленка, шапка, женская шуба из чернобурки, берет, мужская и женская зимняя обувь.

После чего они скрылись с места преступления вместе с похищенными вещами.

По данным пресс-службы райсуда, причиненный потерпевшим ущерб составил 544 тыс. тенге, подсудимые вину свою признали, в содеянном раскаялись и показали, что причиненный ущерб ими возмещен в полном объеме.

Потерпевшие простили подсудимых и оставили решение на усмотрение суда.

При назначении наказания суд учел наличие смягчающих, а также отягчающих вину обстоятельств.

Приговором суда С. и А. признаны виновными в совершении кражи группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище, и им назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев ограничения свободы, с привлечением к принудительному труду сроком на 100 часов ежегодно, на период ограничения свободы.Пресс-служба Турксибского райсуда

Как отмечается, производство в части гражданского иска прекращено в связи с возмещением ущерба.

Осужденные согласились с вынесенным приговором.

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