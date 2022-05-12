19:37 12.05.2022
Восьмилетний мальчик погиб под колесами авто в столице
Фото: Zakon.kz
Водитель автомашины «Газель», следуя по ул. Сусамыр, наехал на несовершеннолетнего ребенка, который передвигался на велосипеде, передает Zakon.kz.
Мальчик скончался на месте происшествия.
По данному факту проводится досудебное расследование.
Департамент полиции города Нур-Султана напоминает гражданам о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения. Водителям – быть бдительными и максимально внимательными, пешеходам – переходить дорогу только в установленных местах.