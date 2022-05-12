Восьмилетний мальчик погиб под колесами авто в столице

Мальчик скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Департамент полиции города Нур-Султана напоминает гражданам о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения. Водителям – быть бдительными и максимально внимательными, пешеходам – переходить дорогу только в установленных местах.