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Происшествия

Алматинец погиб под колесами собственного автомобиля, пока в салоне спал ребенок

ДТП, ДТП Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 16:03 Фото: Zakon.kz
Смертельное ДТП случилось в горах Алматы 7 декабря 2024 года. Груженая ГАЗель со спящим ребенком внутри переехала своего водителя, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в одном из узких переулков близ улицы Мустафы Шокая, когда местный житель возвращался на автомобиле домой. В салоне также находился его пятилетний ребенок, который в это время спал.

"Не доехав несколько десятков метров до дома, при крутом подъеме ему навстречу выехал другой автомобиль. Поскольку дороги здесь узкие и разъехаться проблематично, мужчина решил остановиться и пропустить встречное авто", – сообщил корреспондент Zakon.kz.

Чтобы груженая ГАЗель не покатилась вниз по дороге, водитель заглушил машину, оставил "на скорости" и вышел, чтобы подложить что-то под задние колеса, но сделать этого не успел. Автомобиль сорвался и подмял под себя хозяина. Попутно машину стало разворачивать, и она едва не опрокинулась на бок.

ДТП, ДТП Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 16:03

Фото: Zakon.kz

ДТП, ДТП Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 16:03

Фото: Zakon.kz

Свидетели происшествия вызвали медиков и достали ребенка из салона. К сожалению, травмы мужчины 1988 года рождения оказались несовместимы с жизнью и он скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

ДТП, ДТП Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 16:03

Фото: Zakon.kz

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

6 декабря жуткая авария с участием двух грузовиков произошла на трассе Самара – Шымкент. В результате лобового столкновения погибли оба водителя.

Андрей Дюсупов
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