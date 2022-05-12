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Законодательство РК
21:23 12.05.2022

Токаев подписал закон об увеличении трансферта из Нацфонда до 4 трлн тенге

закон Фото: Zakon.kz
Подписанные президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым поправки в закон опубликованы на сайте главы государства, передает Zakon.kz.
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы», – говорится в документе.

Законопроектом предусматривается увеличение размера гарантированного трансферта из Национального фонда до 4 трлн 30 млрд тенге. Ранее сообщалось, что средства будут направлены на обеспечение сбалансированности республиканского бюджета в рамках обеспечения дополнительным финансированием реализации поручений главы государства. Целевые показатели Национального фонда сохраняются в пределах фискальных ограничений.

Также главой государства был подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы».

Согласно документу, средства будут направлены на реализацию поручений главы государства. Дефицит бюджета в 2022 году определен на уровне 2 трлн 978 млрд тенге, или 3,3% к ВВП. Расходы республиканского бюджета определены в объеме 18,8 трлн тенге с увеличением на 2,7 трлн тенге относительно скорректированного объема.

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