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01:04 13.05.2022

Джокович вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Италии

теннис Фото: Instagram/djokernole
20-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка планеты серб Новак Джокович в матче третьего круга обыграл швейцарца Стэна Вавринку, передает Zakon.kz.

Как пишет rt.ru, встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Джоковича. Продолжительность игры составила 1 час 16 минут.

В четвертьфинале турнира в Риме первая ракетка сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.

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