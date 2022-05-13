Джокович вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Италии

Как пишет rt.ru, встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Джоковича. Продолжительность игры составила 1 час 16 минут.

В четвертьфинале турнира в Риме первая ракетка сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.

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