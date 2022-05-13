06:10 13.05.2022
Люди погибли при крушении корабля у берегов Пуэрто-Рико
Фото: pixabay
На борту находились, предположительно, нелегальные мигранты. Спасательная операция продолжается, в ней участвуют вертолеты и патрульные катера, сообщает Zakon.kz.
В результате крушения корабля у берегов Пуэрто-Рико погибли по меньшей мере 11 человек, сообщают «Известия».
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Отмечается, что судно перевернулось в 12 милях к северу от побережья Пуэрто-Рико. На борту находились, предположительно, нелегальные мигранты.
Спасательная операция продолжается, в ней участвуют вертолеты и патрульные катера.