Люди погибли при крушении корабля у берегов Пуэрто-Рико

В результате крушения корабля у берегов Пуэрто-Рико погибли по меньшей мере 11 человек, сообщают «Известия».

Найдены 11 погибших и 31 выживший. Береговая охрана США

Отмечается, что судно перевернулось в 12 милях к северу от побережья Пуэрто-Рико. На борту находились, предположительно, нелегальные мигранты.

Спасательная операция продолжается, в ней участвуют вертолеты и патрульные катера.