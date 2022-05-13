Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
06:10 13.05.2022

Люди погибли при крушении корабля у берегов Пуэрто-Рико

кораблекрушение Фото: pixabay
На борту находились, предположительно, нелегальные мигранты. Спасательная операция продолжается, в ней участвуют вертолеты и патрульные катера, сообщает Zakon.kz.

В результате крушения корабля у берегов Пуэрто-Рико погибли по меньшей мере 11 человек, сообщают «Известия».

Найдены 11 погибших и 31 выживший.Береговая охрана США

Отмечается, что судно перевернулось в 12 милях к северу от побережья Пуэрто-Рико. На борту находились, предположительно, нелегальные мигранты.

Спасательная операция продолжается, в ней участвуют вертолеты и патрульные катера.

Данияр Кунафин
США
Курс доллара снизился на торгах на 7,6 тенге
12.05.2022
Системы нагревания табака не помогут бросить курить – врач
12.05.2022
Последствия сильного наводнения оценили в Алматы
12.05.2022
Снижение пенсионного возраста готовы обсудить в правительстве Казахстана
12.05.2022
Новые станции метро в Алматы откроют в июне
12.05.2022
Главная Топ LIVE Все