Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Восемь человек погибли в Пуэрто-Рико из-за запрещенного вещества

Врачи, больница, поликлиника, пациенты, анализы, сдача анализов, кровь, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 08:43 Фото: Zakon.kz
Восемь человек погибли на северном побережье Пуэрто-Рико за последние дни. Еще около двух десятков человек пострадали от предполагаемой передозировки, связанной с наркотиками, вероятно, содержащими фентанил, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, восьмой жертвой наркотической зависимости стал 26-летний мужчина, который скончался в больнице, где проходил лечение.

Первые жертвы были обнаружены в районах прибрежного города Аресибо. Департамент здравоохранения Пуэрто-Рико объявил о чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения и направил в этот район бригады для выявления лиц с симптомами передозировки и предотвращения дополнительных смертей.

Еще в 2022 году на острове было зарегистрировано 590 случаев смерти, связанных с фентанилом, а в прошлом году это число выросло до 635 человек.

Ранее появилось сообщение о том, что мигранты массово погибают от жары на границе Мексики и США.

Читайте также

СМИ Афганистана прекратили публиковать изображения живых существ
СМИ Афганистана прекратили публиковать изображения живых существ
Жительница Великобритании погибла из-за неисправной мебели
Жительница Великобритании погибла из-за неисправной мебели
Россиянин 10 недель дрейфовал в море у побережья Сибири
Чудесное спасение: россиянин 10 недель дрейфовал в море у побережья Сибири
Аксинья Титова
2024 год Наркотики Смертность Острова
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
осень в Алматы вступает в свои права
Мороз и мокрый снег: как долго продлится ненастье в Алматы и области
Жена Кайрата Нуртаса покинула Казахстан
Жена Кайрата Нуртаса покинула Казахстан
Покупки онлайн, покупки в интернете, интернет-магазин
МЦРИАП: Сотрудники банков продавали личные данные казахстанцев
Заморозки, холод, мороз, поздняя осень, иней
Заморозки на юге и снег в центре РК: какой будет погода 16 октября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: