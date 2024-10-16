Восемь человек погибли в Пуэрто-Рико из-за запрещенного вещества

Восемь человек погибли на северном побережье Пуэрто-Рико за последние дни. Еще около двух десятков человек пострадали от предполагаемой передозировки, связанной с наркотиками, вероятно, содержащими фентанил, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, восьмой жертвой наркотической зависимости стал 26-летний мужчина, который скончался в больнице, где проходил лечение.

Первые жертвы были обнаружены в районах прибрежного города Аресибо. Департамент здравоохранения Пуэрто-Рико объявил о чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения и направил в этот район бригады для выявления лиц с симптомами передозировки и предотвращения дополнительных смертей.

Еще в 2022 году на острове было зарегистрировано 590 случаев смерти, связанных с фентанилом, а в прошлом году это число выросло до 635 человек.

Ранее появилось сообщение о том, что мигранты массово погибают от жары на границе Мексики и США.

