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06:42 13.05.2022

Маск подтвердил намерение разблокировать аккаунт Трампа в Twitter

Дональд Трамп Илон Маск Twitter Фото: Instagram/realdonaldtrump
Дональд Трамп лишился своего аккаунта в начале 2021 года после того, как американцы штурмовали Капитолий. В Twitter у него было 80 млн подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Американский предприниматель Илон Маск подтвердил намерение восстановить аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в Twitter после завершения ее покупки. Об этом он сообщил на своей странице.

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Илон Маск отметил, что не считает Трампа оптимальным кандидатом в президенты США на следующих выборах. Он назвал фигуру Трампа «разобщающей».

Сам Трамп пока еще не делал официального заявления о намерении баллотироваться в 2024 году.

Дональд Трамп лишился своего аккаунта в начале 2021 года после того, как американцы штурмовали Капитолий. В Twitter у него было 80 млн подписчиков.

Позже экс-глава США заявил, что не будет возвращаться в социальную сеть Twitter, несмотря на шанс того, что ему может быть возвращен доступ после покупки социальной сети миллиардером Илоном Маском.

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