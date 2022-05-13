Маск подтвердил намерение разблокировать аккаунт Трампа в Twitter

Американский предприниматель Илон Маск подтвердил намерение восстановить аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в Twitter после завершения ее покупки. Об этом он сообщил на своей странице.

Новость по теме Илон Маск пообещал вернуть Дональду Трампу аккаунт в Twitter

Илон Маск отметил, что не считает Трампа оптимальным кандидатом в президенты США на следующих выборах. Он назвал фигуру Трампа «разобщающей».

Сам Трамп пока еще не делал официального заявления о намерении баллотироваться в 2024 году.

Дональд Трамп лишился своего аккаунта в начале 2021 года после того, как американцы штурмовали Капитолий. В Twitter у него было 80 млн подписчиков.

Позже экс-глава США заявил, что не будет возвращаться в социальную сеть Twitter, несмотря на шанс того, что ему может быть возвращен доступ после покупки социальной сети миллиардером Илоном Маском.