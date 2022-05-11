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00:29 11.05.2022

Илон Маск пообещал вернуть Дональду Трампу аккаунт в Twitter

экс-президент США Фото: Instagram/realdonaldtrump
Новый глава социальной сети Илон Маск пообещал восстановить экс-президенту США Дональду Трампу его заблокированную страницу, передает Zakon.kz.

Как сообщает lenta.ru, миллиардер с таким заявлением выступил на конференции FT Live’s Future of the Car.

По мнению Маска, пожизненный бан должен применяться лишь в исключительных случаях и лишь по отношению к ботам или мошенникам.

Я действительно думаю, что было неправильно банить Дональда Трампа. Это было ошибкой, – сказал глава Twitter.
Дональд Трамп лишился своего аккаунта в начале 2021 года после того как американцы штурмовали Капитолий. В Twitter у него было 80 млн подписчиков.

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Позже экс-глава США заявил, что не будет возвращаться в социальную сеть Twitter, несмотря на шанс того, что ему может быть возвращен доступ после покупки социальной сети миллиардером Илоном Маском. Отметим, что администрация действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена выразила опасения, что покупка Twitter способствует возвращению оппонента в это информационное пространство.

Миллиардер, предприниматель и создатель Tesla Илон Маск купил Twitter за 44 млрд долларов 25 апреля.

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