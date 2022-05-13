Подозреваемого в изнасиловании третьеклассников задержали в Жамбылской области

По версии следствия, все произошло еще в марте в заброшенном здании, сообщает КТК.

О произошедшем заявила мать одного из пострадавших. Ее девятилетний сын попал в больницу. Тогда-то врачи и обнаружили у ребенка серьезные повреждения. Выяснилось, что подозреваемый запугал детей расправой над их родителями.

Жители Шуского района уточняют: задержанный был помощником имама в одной из местных мечетей. Но главный имам области от такого сотрудника открестился. Предполагается, что подозреваемый издевался над школьниками и раньше. В полиции подробностей пока не разглашают.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 30-летнего жителя Шуского района. Шуский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста. Назначены все необходимые экспертизы. Руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова

По данному факту начато досудебное расследование по статье 121 часть 4 УК РК.