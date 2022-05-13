Пятница 13-е: нумеролог рассказала, стоит ли бояться этой даты

Приметы и прочие суеверия не должны влиять на нашу жизнь. Все приметы уходят своими корнями в прошлое и у всех есть свое логическое объяснение. В древности многие явления были необъяснимыми для людей, в связи с чем и придумывались взаимосвязи в виде примет – эдакое перекладывание ответственности на что-то или кого-то. Нумеролог Татьяна Думанова

По ее словам, в психологии есть такое понятие, как экстернальность.

Экстернальное поведение характерно для людей, привыкших перекладывать ответственность за свои неудачи на других людей или обстоятельства. То же самое происходит с суевериями. Человек, испытывая страх, не видит своей ответственности в происходящем и все свои промахи и неудачи в итоге перекладывает на суеверия. Для современного человека не должно быть свойственным верить в приметы, предрассудки и в правила, выдуманные сотни лет назад малообразованными на тот момент людьми. Все приметы – это пережитки прошлого. Чрезмерная вера в приметы чревата последствиями. Если во что-то и верить, то в собственные силы и в самого себя. Татьяна Думанова

Как объясняет казахстанский специалист, число 13 в нумерологии обозначает смерть.

Смерть – это завершение старого и рождение нового. Жизнь – это постоянное движение, а смерть – это продолжение этого движения, но в другой форме. Один цикл завершается, другой начинается, так как все в жизни циклично. Татьяна Думанова

Что несет в себе число 13:

трансформацию;

обновление;

начало чего-то нового;

преображение;

выход из кризиса.

Как отметила нумеролог, пятница – замечательный день для отдыха и развлечений, проявления чувств и благотворительности. Венера считается покровительницей пятницы, а эта планета сама по себе олицетворяет стремление к прекрасному.

Пятница – это лучшее время для знакомств, ухаживаний, романтических свиданий и свадеб.

Венера – планета красоты, любви, романтики, творчества. Пятница – время дарить и принимать подарки, покупать красивые вещи, отправляться в путешествия, проводить культурный досуг, прикасаться к искусству. Татьяна Думанова

Женщинам нумеролог советует баловать себя именно по пятницам: