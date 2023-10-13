Пятница 13-е: как относиться к этой дате и благополучно пережить ее

С давних времен пятницу 13-е считали несчастливым днем, несущим в себе неприятности и разрушения. Что сулит эта дата, на чем основаны страхи ее проживания – на суеверии или мистической силе ее воздействия – разбирался Zakon.kz вместе с известным казахстанским нумерологом Айсулу Ахимовой.

Пятница, 13-е

В культуре многих народов с давних пор наблюдается "нелюбовь" к числу 13. А если оно выпадает на пятницу, то в канун этой даты у людей возникает панический страх и ожидание чего-то мистического.

Как показывает история, больше всего людей боятся этого дня в США и Великобритании и в целом в Европе. По этой причине во многих домах этих стран нет 13-го этажа, а также квартир или гостиничных номеров под номером "13".

В Америке из-за суеверия пилотов не существует истребителя F-13. А для автомашин, участвующих в гонках, не используется нумерация 13. Даже в медицине есть свои правила относительно этой даты: хирурги нередко стараются перенести операции, назначенные на пятницу, 13-е.

Во многих театрах Италии отсутствуют посадочные места под №13, а на кораблях после 12-й каюты идет 14-я. На борту некоторых самолетов нет 13-го ряда, а билеты на рейс, датированный 13 числом, в Великобритании можно купить на 10% дешевле. При этом, если перелет выпадает на пятницу, 13-е, его возможно приобрести уже с 20%-ной скидкой. Таким образом, авиакомпании стараются хоть как-то побороть страх клиентов и вылететь в этот день по выгодному тарифу. Хотя таких пассажиров все равно не так много.

В России число 13 также считается несчастливым, а называют его "чёртовой дюжиной". В Англии же оно зовется не чёртовой, а "пекарской дюжиной".

История превращения в Англии числа 13 в "пекарскую дюжину" началась с введением серьезных штрафов за неполновесность фунтовых буханок хлеба. Известно, что хлеб неизбежно дает усушку. И чтобы избежать штрафов, все разносчики и лавочники, бравшие хлеб у пекарей, добавляли к каждой дюжине буханок одну лишнюю. Она называлась unbread (не хлеб) и разрезалась на довески ко всем буханкам, которые недотягивали до фунта или до двух фунтов.

Если взять испаноязычные страны, то там днем невезения вместо пятницы считается вторник 13 (martes trece). Подобное отношение к этой же дате есть и в Греции. Греки вообще считают вторник, особенно если он выпадает на 13-е число, несчастливым днем. Объясняют это местные жители тем, что во вторник преобладает влияние бога войны Ареса. Это суеверие укрепляют падение Константинополя в результате Четвертого крестового похода, которое произошло во вторник, 13 апреля 1204 года, и падение Константинополя Османской империей, произошедшее во вторник, 29 мая 1453 года. Кроме того, по-гречески название этого дня недели – "Трити", что означает третий день недели. Это также добавляет веса суеверию, поскольку, как говорят, неудачи "приходят по трое".

Между тем число "13" считается благоприятным в Каббале и у индейцев майя.

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Религия также не прошла мимо этого "черного" дня. Некоторые эксперты и историки считают, что Адам и Ева были изгнаны из рая именно в пятницу 13-го. Каин убил Авеля в пятницу 13-го. Иисус был распят в пятницу 13-го. "13" и "смерть" древние евреи писали идентично. Рыцари Ордена Тамплиеров были сожжены на костре после продолжительных пыток 13 октября, в пятницу.



Метеорологи в свою очередь утверждают, что именно в этот день происходит больше всего природных катаклизмов: землетрясений, ливней и густых туманов.

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По статистическим данным полиции и страховых компаний, количество несчастных случаев, авиакатастроф и аварий в пятницу 13-го возрастает примерно на 60%.

Но пятница 13 выпадает в среднем раз в 212,35 дней. И по утверждению психологов, в этот день люди чаще решаются на неоправданный риск, поскольку в случае неудачи смогут свалить свой "промах" на горе-дату.

К слову, существует даже фобия, связанная с боязнью числа 13. Называется она трискаидекафобия (или тердекафобия). А вот фобия пятницы 13-е называется параскаведекатриафобия. Но, вероятнее всего, доктор Дональд Досси, который вывел это понятие, и говорил своим пациентам: "Когда вы научитесь произносить его, вы вылечитесь!", подошел к состоянию людей немного с юмором.

При этом данной фобией страдают более 60 миллионов человек в мире. Многие из них в пятницу 13-го не выходят на работу и не садятся за руль, а некоторые даже стараются не вставать с кровати, чтобы избежать несчастных случаев. Но судьбу не обмануть. К примеру, есть такой исторический факт: житель Нью-Йорка Дэз Бакстер в пятницу, 13 августа 1976 года, решил остаться дома в своей постели на весь день во избежание потенциальных неудач и несчастий. Но неудача сама пришла за ним – его многоквартирный дом обвалился.

И таких историй немало.

Известные несчастные случаи в пятницу 13-го





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В пятницу 13 августа 1521 года, когда этот день еще не прослыл мрачной особенностью, неожиданно пала Ацтекская империя. Произошло это, когда испанский конкистадор Эрнан Кортес прибыл со своими людьми в город Теночтитлан, так и оставшись в Мехико и положив конец некогда великой цивилизации.



В одну из роковых пятниц, 13 ноября 1929 года, каскадер Сэм Пэтч, став знаменитым из-за легендарного прыжка с вышки в реку Ниагару у подножия Ниагарского водопада, решил прыгнуть в реку Дженеси в Нью-Йорке с вышки высотой 38 метров. Этот день для Сэма был ничуть не хуже других. Но прыжок, по словам очевидцев, был больше похож на падение, и закончился сильным ударом о воду и гибелью Пэтча. Тело нашли только весной.

13 января 1939 года стало "черной пятницей" для Австралии – в этот день в огне степных пожаров погибли сразу 36 человек. Январские пожары того года вообще стали одними из самых страшных в истории страны – в огне погиб 71 человек, сгорело более 700 домов, выгорело 75 процентов территории провинции Виктория.

13 июня 1952 года стало последней пятницей для восьми членов экипажа самолета Douglas DC-3 шведских ВВС, сбитого советскими истребителями над Балтийским морем. Швеция утверждала, что это был учебный полет. СССР отрицал причастность к инциденту, но позже Никита Хрущев в личной беседе со шведскими дипломатами все же признал, что самолет был сбит советскими истребителями. Лишь 40 лет спустя Швеция рассекретила документы, согласно которым стало известно, что сбитый самолет выполнял разведывательную миссию в интересах НАТО.

В 1988 году была отмечена эпидемия компьютерного вируса Jerusalem, который был запрограммирован на особенно разрушительные действия, если активировался в пятницу 13-го. В первый раз это произошло в пятницу 13 мая 1988 года. Этот черный юмор был перенят авторами некоторых других компьютерных вирусов.



Один из самых смертельных ураганов в истории свой первый удар нанес именно в пятницу, 13 ноября 1970 года, в Бангладеш. Одним махом стихия стала причиной смерти 300 тысяч человек. Таким опасным его сделало цунами, которое обрушилось на берег и подняло уровень воды на пять метров – те, у кого не хватило сил забраться на деревья, были просто унесены в открытый океан.

Некоторые производители программного обеспечения намеренно пропускают 13 версии своих продуктов, чтобы избежать неожиданных проблем. Так, Microsoft Office 2010 должен был иметь номер версии 13, а вышел под номером 14.

В наши дни хакеры часто приурочивают те или иные события к очередной пятнице, выпадающей на 13-е число. Именно на эти дни выпадает самое большое количество DOS-атак и запуском вирусов. Первый такой интернет "беспредел" произошел в 1988 году. Вирус под названием Jerusalem стер более тысячи файлов с компьютеров во всем мире. С тех пор запускать вирус в пятницу 13-е стало своеобразной хакер-традицией.

13 сентября 1996 года в больнице скончался американский рэпер Тупак Шакур, самый яркий исполнитель того времени. Ранения он получил неделей ранее, 7 сентября, из огнестрельного оружия при невыясненных обстоятельствах.



Самая крупная катастрофа с крушением круизного лайнера произошла 13 января 2012 года. В Тирренском море близ острова Джильо у побережья Италии затонуло пассажирское судно Costa Concordia. В этой аварии погибли 32 человека.

В Париже 13 ноября 2015 года произошли теракты, при которых погибли около 150 человек.

Пятница 13 в октябре 2023 года

Мы поговорили с казахстанским нумерологом Айсулу Ахимовой о пятнице 13 в октябре 2023 года: что она несет и надо ли соблюдать какие-то правила, чтобы избежать неудач.

По мнению специалиста, в этом году пятница 13-е переполнена различными вибрациями, одни из которых связаны с большим количеством энергии. И именно поэтому во многих случаях эта энергия может быть разрушительной.

"Один из аспектов значения этой даты связан с некой мистикой, пророчествами, информативностью во снах, знаками судьбы. Те люди, которые считают, что их сны бывают вещими, могут получить много информации из них. В целом, этот день сложный и эмоционально, и энергетически, поскольку он идет перед самым затмением и новолунием. Соответственно, 29 лунный день лунного месяца, 13 октября в этом году выпало так, что по всем параметрам этот день неоднозначный и сложный. Мне, как психологу и образованному человеку, не очень импонирует, когда люди все привязывают к суеверию". Айсулу Ахимова

Специалист объясняет, что в этом году пятница 13 октября – число энергетически сложное, поэтому день склонен к негативным действиям, разрушению, нежели к созиданию.

"В этот день я не рекомендую посещать места скопления людей, несмотря на то, что это последний день рабочей недели. День изобилует конфликтными ситуациями, конфронтациями. Даже если есть какие-то вопросы: "за" или "против", то следует перенести принятие решения на другой день", – отметила нумеролог .

Кроме того, по словам эксперта по влиянию чисел, в этот день мужчинам не рекомендуется ехать на охоту или рыбалку, нельзя срубать деревья и рвать цветы. Не приветствуются все действия, уничтожающие живую энергию.

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Еще этот день связан с иллюзиями и с обманом, предательством и ложью. Хорошо бы завершить все начатые ранее дела или поставить "на паузу", если нет возможности, времени и ресурсов для их завершения.



"То, что нельзя совершать совершенно точно, так это приступать к новым делам и начинать новые проекты. В этот день люди – будто с пеленой на глазах, не понимают, где верная дорога. Нужно отложить все серьезные дела, спокойно подготовиться к началу коридора затмений и придаться расслаблению: принять ванну, провести релакс-процедуры для успокоения внутреннего состояния, провести ароматерапию и другие приятные вам процедуры". Айсулу Ахимова

Хорошо в этот день избавляться от вредных привычек и проводить любые мероприятия для снижения веса. Следует избегать хирургических вмешательств.

Главным правилом должно стать то, что в этот день следует избегать конфликтных ситуаций. Не следует прибегать к решению сложных вопросов, которые лучше перенести на другой день. У ранимых и чувствительных людей в этот день возможно обострение – апатия, депрессивное состояние.



"В этот день есть риск травм, за рулем нужно быть особенно осторожными. Когда завершается лунный месяц и перед первым днем новолуния, которое будет 14 октября, нужно быть особенно внимательными, и учитывать все сказанные выше рекомендации", – отметила Айсулу Ахимова.

Дети, рожденные 13.10.2023

Дети, рожденные в этот день, будут обладать очень сильной интуицией и сильной волей. Может, им придется пройти в жизни какие-то испытания, но судьба у них прогнозируется очень интересной.

Они очень сильны духом, чем ярко отличаются от своих сверстников и остальных людей. Они будут интуитами и станут очень талантливыми личностями, но к их воспитанию необходим другой подход.

Напоследок

Следует помнить, что вера в негатив вокруг даты "пятница 13-е" и все связанные с ней суеверия вкупе с силой самовнушения может превратить даже самый прекрасный день в худший в году. Если упорно думать о чем-то плохом и ждать неприятности, то беда действительно может случиться.