Перевернувшийся в Жамбылской области автобус был зарегистрирован в Узбекистане

Всего за медицинской помощью в приемное отделение Жуалынской районной центральной больницы обратились 48 человек. Их доставили 11 бригад скорой помощи. 16 пострадавших госпитализированы. В реанимационном отделении находятся четыре человека, в отделении хирургии – 12. К сожалению, два человека погибли. Пресс-служба Управления здравоохранения Жамбылской области

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, перевернувшийся автобус был зарегистрирован в Республике Узбекистан.

На базе ДЧС Жамбылской области открыты телефоны горячей линии по предоставлению психологической помощи родным и близким пассажиров и водителей, находившихся в пассажирском автобусе. Пресс-служба ДЧС Жамбылской области

Телефоны горячей линии: 8 (7262) 51-35-75, 51-41-67.

Сотрудники областного ДЧС на месте происшествия проводят аварийно-спасательные работы.

Напомним, 12 мая в Жамбылской области, на 571-м км транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай» (трасса Алматы – Ташкент) произошло ДТП. В результате аварии помощник водителя и пассажир автобуса скончались на месте происшествия, в больницу обратились 33 человека, трое из них находятся в реанимации. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 4 УК РК.