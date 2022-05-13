09:50 13.05.2022
Перевернувшийся в Жамбылской области автобус был зарегистрирован в Узбекистане
Фото: Instagram/jambyl_tjd
ДТП близ села Нурлыкент Жуалынского района Жамбылской области произошло 12 мая. Вызов по линии «103» поступил на пульт Жамбылской областной станции скорой медицинской помощи около 15:48, передает Zakon.kz.
Всего за медицинской помощью в приемное отделение Жуалынской районной центральной больницы обратились 48 человек. Их доставили 11 бригад скорой помощи. 16 пострадавших госпитализированы. В реанимационном отделении находятся четыре человека, в отделении хирургии – 12. К сожалению, два человека погибли.Пресс-служба Управления здравоохранения Жамбылской области
По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, перевернувшийся автобус был зарегистрирован в Республике Узбекистан.
На базе ДЧС Жамбылской области открыты телефоны горячей линии по предоставлению психологической помощи родным и близким пассажиров и водителей, находившихся в пассажирском автобусе.Пресс-служба ДЧС Жамбылской области
Телефоны горячей линии: 8 (7262) 51-35-75, 51-41-67.
Сотрудники областного ДЧС на месте происшествия проводят аварийно-спасательные работы.
Напомним, 12 мая в Жамбылской области, на 571-м км транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай» (трасса Алматы – Ташкент) произошло ДТП. В результате аварии помощник водителя и пассажир автобуса скончались на месте происшествия, в больницу обратились 33 человека, трое из них находятся в реанимации. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 4 УК РК.