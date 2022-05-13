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09:57 13.05.2022

В Шымкенте многодетная мать родила тройню

тройня в Шымкенте Фото: pixabay
33-летняя мать пятерых детей родила тройню в Шымкенте. 12 мая их выписали из городского перинатального центра, сообщает Zakon.kz.

По словам врачей, дети появились на свет 24 апреля на 35-й неделе.

В пресс-службе акимата Шымкента дополнили, что малышей назвали Айсултан, Алия и София. Малыши весят 2000-2470 грамм, их рост 40-42 см. За две недели под наблюдением врачей малыши прибавили в весе, чувствуют себя хорошо.

Стоит отметить, что это шестые роды женщины. Ее с нетерпением ожидают дома еще пятеро детей.

Как отмечено в публикации издания Отырар, это вторая тройня в Шымкенте с начала 2022 года.

В целом за 5 месяцев в рекордном по демографическому росту мегаполисе на свет появились 10 649 новорожденных, среди них 5484 мальчика и 5165 девочек, – отмечено в сообщении.
Анастасия Московчук
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