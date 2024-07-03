Многодетная мама родила тройню в Акмолинской области

Первая тройня в этом году появилась на свет в Акмолинской области. 3 июля в перинатальном центре многопрофильной областной больницы родились один мальчик и две девочки, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата Акмолинской области, первый ребенок – мальчик весом 2 килограмма 377 грамма, ростом 46 сантиметров, второй ребенок девочка – весом 2 килограмма 43 грамма, ростом 44 сантиметра, третий ребенок – девочка весом 2 килограмма 221 грамм, ростом 44 сантиметра.



"Многодетная мама – Макпал Жунусова проживает в селе Гранитное Зерендинского района с мужем и тремя детьми. Теперь их семья стала больше еще на троих малышей. Врачи рассказали о состоянии мамы и малышей. На данный момент их состояние удовлетворительное.

Отмечается, что мама с малышами находится в палате пробуждения.

"Операция проведена в штатном режиме, с детками все хорошо, с мамой тоже все замечательно. Операция длилась 41 минуту, без каких-либо отклонений. Состояние матери удовлетворительное. Она находится в палате пробуждения после спинальной анестезии, чувствует себя замечательно, все параметры в норме", – отметила акушер-гинеколог перинатального центра многопрофильной областной больницы Ангелина Корнилова.

По информации управления здравоохранения Акмолинской области, рождение тройняшек в регионе – явление довольно редкое. Последний раз тройня рождалась в 2022 году. За пять месяцев 2024 года в регионе на свет появилось 4 тысяч 449 детей. Из них 36 двойняшек, то есть 72 ребенка.

Ранее, 4 апреля, 40-летняя жительница Туркестанской области Жансауле Доспанова родила троих мальчиков. Дети появились на свет недоношенными, но их состояние стабильное.

