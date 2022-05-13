C 13 мая несколько участков дорог перекроют в Нур-Султане

В связи с проведением ремонтных работ с 13 мая по 1 июля будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке ул. Енбекшилер от ул. Бухар Жырау до пр. Улы Дала. Акимат Нур-Султана

Кроме того, с 13 по 31 мая частично перекрыли движение на участке шоссе Алаш от ул. Жолымбетская до ул. 191.

Новость по теме Несколько улиц временно перекроют в Нур-Султане из-за ремонта

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.