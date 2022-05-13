10:40 13.05.2022
C 13 мая несколько участков дорог перекроют в Нур-Султане
Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
В Нур-Султане с 13 мая участки дорог по ул. Енбекшилер и шоссе Алаш временно перекрыты. Там будут проходить работы по строительству инженерных сетей и дорожного полотна, передает Zakon.kz.
В связи с проведением ремонтных работ с 13 мая по 1 июля будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке ул. Енбекшилер от ул. Бухар Жырау до пр. Улы Дала. Акимат Нур-Султана
Кроме того, с 13 по 31 мая частично перекрыли движение на участке шоссе Алаш от ул. Жолымбетская до ул. 191.
Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.