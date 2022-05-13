10:55 13.05.2022
Найден пропавший в Алматы 10-летний мальчик
Фото: pixabay
Пропавший в Алматы десятилетний мальчик найден. Он жив. К поискам ребенка были подключены сотрудники полиции, волонтеры, Национальная гвардия и местные жители, сообщает Zakon.kz.
Геннадий Рагутько вышел из дома 10 мая и не вернулся. Поиски начались на следующий день.
Десятилетний мальчик пропал в Алматы
Новость по теме
Тогда в полиции города отметили, что создана специальная розыскная группа из числа сотрудников оперативного подразделения, ювенальной полиции и наружных служб.
Ранее мальчик уже уходил из дома, но возвращался.Пресс-служба ДП Алматы
На странице в Instagram @kogam_almaty отмечено, что были отработаны десятки версий о местонахождении Геннадия, пройдены десятки километров в нескольких направлениях.
Видели несколько похожих ребят, к сожалению, просто похожих. Но вот на телефон поступило сообщение – ребенок найден волонтерами. Отличная совместная работа поисковых отрядов, волонтеров, добровольцев, Нацгвардии и сотрудников УП Турксибского района. Поиск завершен, – говорится в сообщении.