Найден пропавший в Алматы 10-летний мальчик

Геннадий Рагутько вышел из дома 10 мая и не вернулся. Поиски начались на следующий день.

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Тогда в полиции города отметили, что создана специальная розыскная группа из числа сотрудников оперативного подразделения, ювенальной полиции и наружных служб.

Ранее мальчик уже уходил из дома, но возвращался. Пресс-служба ДП Алматы

На странице в Instagram @kogam_almaty отмечено, что были отработаны десятки версий о местонахождении Геннадия, пройдены десятки километров в нескольких направлениях.

Видели несколько похожих ребят, к сожалению, просто похожих. Но вот на телефон поступило сообщение – ребенок найден волонтерами. Отличная совместная работа поисковых отрядов, волонтеров, добровольцев, Нацгвардии и сотрудников УП Турксибского района. Поиск завершен, – говорится в сообщении.