11:13 13.05.2022
Получить или продлить статус кандаса теперь можно онлайн
Фото: АО «НИТ»
Госуслуга о присвоении или продлении статуса кандаса теперь доступна на портале eGov.kz. Обязательными требованиями для пользователей являются наличие ИИН и электронной цифровой подписи, передает Zakon.kz.
Для получения услуги заявителю необходимо заполнить все обязательные поля и приложить запрашиваемые документы. Прикладываемые файлы должны быть в формате pdf или jpg.
При подаче заявки пользователь может заполнить сведения и по членам семьи, которым также необходимо присвоить либо продлить статус кандаса. Количество добавляемых членов семьи неограниченное. Далее необходимо подписать запрос одним из доступных способов. Министерство труда и социальной защиты населения РК
По информации ведомства, предоставленные данные будут проверяться посредством информационных систем Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Срок оказания государственной услуги – четыре рабочих дня.
В результате заявитель либо получит удостоверение кандаса, либо местный исполнительный орган примет решение о продлении статуса кандаса. В случае недостоверно предоставленных документов и сведений в заявлении пользователь получит отказ в оказании государственной услуги. Министерство труда и социальной защиты населения РК
Как отметили в ведомстве, результаты будут направлены в «личный кабинет» пользователя в форме электронного документа.
Ранее услуга оказывалась в ЦОНах страны и местными исполнительными органами Нур-Султана, Алматы и Шымкента, районов и городов областного значения.