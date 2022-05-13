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Законодательство РК
11:13 13.05.2022

Получить или продлить статус кандаса теперь можно онлайн

статус кандас, egov Фото: АО «НИТ»
Госуслуга о присвоении или продлении статуса кандаса теперь доступна на портале eGov.kz. Обязательными требованиями для пользователей являются наличие ИИН и электронной цифровой подписи, передает Zakon.kz.

Для получения услуги заявителю необходимо заполнить все обязательные поля и приложить запрашиваемые документы. Прикладываемые файлы должны быть в формате pdf или jpg.

При подаче заявки пользователь может заполнить сведения и по членам семьи, которым также необходимо присвоить либо продлить статус кандаса. Количество добавляемых членов семьи неограниченное. Далее необходимо подписать запрос одним из доступных способов. Министерство труда и социальной защиты населения РК

По информации ведомства, предоставленные данные будут проверяться посредством информационных систем Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Срок оказания государственной услуги – четыре рабочих дня.

В результате заявитель либо получит удостоверение кандаса, либо местный исполнительный орган примет решение о продлении статуса кандаса. В случае недостоверно предоставленных документов и сведений в заявлении пользователь получит отказ в оказании государственной услуги. Министерство труда и социальной защиты населения РК

Как отметили в ведомстве, результаты будут направлены в «личный кабинет» пользователя в форме электронного документа.

Ранее услуга оказывалась в ЦОНах страны и местными исполнительными органами Нур-Султана, Алматы и Шымкента, районов и городов областного значения.

Анастасия Стативкина
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