Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Статус кандаса можно будет получить через Госкорпорацию

Статус кандаса можно будет получить через Госкорпорацию, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 15:18 Фото: primeminister.kz
Министерство труда разработало соответствующие поправки в Правила присвоения или продления статуса кандаса, сообщает Zakon.kz.

В пояснительной записке говорится, что целью принятия указанного проекта является определение порядка присвоения и продления статуса кандаса.

Для увеличения источников приема заявлений от этнических казахов на присвоение и продление статуса кандаса НАО Государственная корпорация "Правительство для граждан" будет оказывать государственную услугу по присвоению статуса кандаса.пояснили в Министерстве труда.

Согласно предлагаемым дополнениям, при обращении в Государственную корпорацию день приема документов не входит в срок оказания госуслуги.

Проект регламентирует процедуру обращения в Госкорпорацию за получением статуса кандаса.

Работник Госкорпорации, принимающий документы, проверяет полноту и срок их действия.

В случаях предоставления заявителем неполного пакета и (или) документов с истекшим сроком действия работник Государственной корпорации отказывает в приеме заявления и выдает расписку.

При предоставлении заявителем документов, соответствующих Перечню работник Госкорпорации в день принятия документов выдает уведомление о принятии заявления. При этом передача докуметов заявителя в местный исполнительный орган осуществляется через шлюз "электронного правительства".

Также планируется сократить с 20 до 10 дней срок передачи данных от правоохранительных органов в местный исполнительный орган по вопросам соцзащиты и занятости населения о наличии или отсутствии компрометирующих сведений о совершении заявителем правонарушений на территории Казахстана и о принадлежности его к террористическим или экстремистским организациям. Это стало возможным в связи с внедрением верификации в электронном формате в территориальных подразделениях органов внутренних дел и органов национальной безопасности.

В свою очередь с 10 до 5 рабочих дней сократится срок рассмотрения вопроса и принятия решения Комиссией о присвоении обратившемуся с заявлением лицу статуса кандаса или об отказе в его присвоении.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 марта 2024 года.

Читайте также

Предоставление карты &quot;Ата жолы&quot; для этнических казахов: что изменилось
Предоставления карты "Ата жолы" этническим казахам: что изменится
Элина Черногрицкая
Открытые НПА Законодательство МТСЗН РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильное землетрясение произошло в Алматы
Сильное землетрясение произошло в Алматы
Певица
Кристина Орбакайте упала во время концерта
землетрясение в Алмаы, сила, 5 баллов
Сила землетрясения в Алматы составила 5 баллов
МЧС сделало заявление по сильному землетрясению в Алматы
МЧС сделало заявление по сильному землетрясению в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: