Статус кандаса можно будет получить через Госкорпорацию

Министерство труда разработало соответствующие поправки в Правила присвоения или продления статуса кандаса, сообщает Zakon.kz.

В пояснительной записке говорится, что целью принятия указанного проекта является определение порядка присвоения и продления статуса кандаса.

Для увеличения источников приема заявлений от этнических казахов на присвоение и продление статуса кандаса НАО Государственная корпорация "Правительство для граждан" будет оказывать государственную услугу по присвоению статуса кандаса. пояснили в Министерстве труда.

Согласно предлагаемым дополнениям, при обращении в Государственную корпорацию день приема документов не входит в срок оказания госуслуги.

Проект регламентирует процедуру обращения в Госкорпорацию за получением статуса кандаса.

Работник Госкорпорации, принимающий документы, проверяет полноту и срок их действия.

В случаях предоставления заявителем неполного пакета и (или) документов с истекшим сроком действия работник Государственной корпорации отказывает в приеме заявления и выдает расписку.

При предоставлении заявителем документов, соответствующих Перечню работник Госкорпорации в день принятия документов выдает уведомление о принятии заявления. При этом передача докуметов заявителя в местный исполнительный орган осуществляется через шлюз "электронного правительства".

Также планируется сократить с 20 до 10 дней срок передачи данных от правоохранительных органов в местный исполнительный орган по вопросам соцзащиты и занятости населения о наличии или отсутствии компрометирующих сведений о совершении заявителем правонарушений на территории Казахстана и о принадлежности его к террористическим или экстремистским организациям. Это стало возможным в связи с внедрением верификации в электронном формате в территориальных подразделениях органов внутренних дел и органов национальной безопасности.

В свою очередь с 10 до 5 рабочих дней сократится срок рассмотрения вопроса и принятия решения Комиссией о присвоении обратившемуся с заявлением лицу статуса кандаса или об отказе в его присвоении.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 марта 2024 года.