Один из старейших заводов Шымкента открыл новое производство

При поддержке «Банка развития Казахстана» в декабре прошлого года было завершено строительство нового производственного здания, запуск цеха рафинации, а в конце апреля состоялся запуск линии по производству майонезов и соусов на хлопковом масле глубокой очистки.

На данный момент в ассортименте майонез «Игра вкуса» разной жирности, а также соус «Цезарь», сливочно-сырный, огуречный, чесночный и грибной соусы. В дальнейшем линейку планируют расширить до двух десятков наименований.

Фото: «Шымкентмай»

Стоимость проекта составила порядка 1 млрд тенге. Для обеспечения функционирования майонезного цеха создано 26 новых рабочих мест.

Работая в одну смену, цех сможет выпускать 3 тыс. тонн продукции в год. По мере роста спроса планируется переход на круглосуточный режим работы. 60% продукции будет поступать на внутренний рынок, остальное – на экспорт. Основные направления экспорта – Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, а также США и Турция.

Помимо новой единицы в ассортименте, «Шымкентмай» производит хлопковое, подсолнечное, соевое, сафлоровое и рапсовое масло.

Фото: «Шымкентмай»

В 80-х годах здесь был налажен выпуск хозяйственного мыла. Сделано это было для того, чтобы использовать продукты переработки масла – дистиллированные жирные кислоты, что позволило заводу повысить экологичность, а потребителям – получить натуральный гипоаллергенный продукт. Вдобавок получаемые при технологических процессах шрот и шелуха идут на производство кормов для нужд сельского хозяйства.

В минувшем году завод произвел 32 тыс. тонн растительного масла, 94 тыс. тонн кормовой продукции, 6,8 тыс. тонн хозяйственного мыла.

Мощности «Шымкентмай» позволяют покрывать нужды внутреннего рынка, с успехом осваивая при этом внешний.

Так, на внутреннем рынке продукция компании реализуется в основном на юге страны: в Шымкенте, Туркестане, Таразе, Алматы и Сарыагаше, а также в Туркестанской и Алматинской областях. Среди зарубежных покупателей – Россия, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Афганистан, Китай, Иран, США и Турция.