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В Германии открыли завод по производству "солнечного топлива"

Германия, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 04:00 Фото: Telegram/808
В Германии открыли первый в мире завод по производству "солнечного топлива", сообщает Zakon.kz.

Как передает Interesting Engineering, поле из зеркал поглощает тепло и передает в термохимический реактор. В ходе реакции из углекислого газа и воды создаются синтетические виды топлива. Затем их можно переработать в керосин, бензин и дизель.

Германия, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 04:00

Фото: Telegram/808

Сейчас установка сможет генерировать только 1000 тонн в год. Поэтому к 2033 году хотят построить целую сеть в разных странах. Это позволит нарастить производство до одного млн тонн и снизить зависимость от ископаемого топлива.

А на юге Китая достроили крупнейшую в мире морскую магистраль. Теперь магистраль соединяет города Шэньчжэнь и Чжуншань, а время в пути между ними сократится с двух часов до получаса.

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