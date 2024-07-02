В Германии открыли завод по производству "солнечного топлива"
Фото: Telegram/808
В Германии открыли первый в мире завод по производству "солнечного топлива", сообщает Zakon.kz.
Как передает Interesting Engineering, поле из зеркал поглощает тепло и передает в термохимический реактор. В ходе реакции из углекислого газа и воды создаются синтетические виды топлива. Затем их можно переработать в керосин, бензин и дизель.
Фото: Telegram/808
Сейчас установка сможет генерировать только 1000 тонн в год. Поэтому к 2033 году хотят построить целую сеть в разных странах. Это позволит нарастить производство до одного млн тонн и снизить зависимость от ископаемого топлива.
А на юге Китая достроили крупнейшую в мире морскую магистраль. Теперь магистраль соединяет города Шэньчжэнь и Чжуншань, а время в пути между ними сократится с двух часов до получаса.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript