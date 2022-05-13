Биткоин подорожал на 8,4% с декабря 2020 года

На бирже Binance по состоянию на 10:15 по времени Нур-Султана, биткоин дорожал на 8,4% — до 30,453 тысячи долларов. Минимальная цена в ходе торгов составила примерно 26,7 тысячи долларов, пишет 1prime.ru.

Эксперты объясняют динамику криптовалюты коррекцией после сильного падения на этой неделе. С понедельника стоимость обвалилась более чем на 14%.

С начала мая биткоин подешевел почти на 20%. В аналогичный период прошлого года криптовалюта рухнула в цене на 35%.