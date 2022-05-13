12:12 13.05.2022
Биткоин подорожал на 8,4% с декабря 2020 года
Фото: unsplash
По данным торгов цена биткоина в пятницу утром выросла на 8,4%. Она восстановилась после снижения до минимальной отметки с декабря 2020 года, когда цена за один биткоин была ниже 27 тысяч долларов, передает Zakon.kz.
На бирже Binance по состоянию на 10:15 по времени Нур-Султана, биткоин дорожал на 8,4% — до 30,453 тысячи долларов. Минимальная цена в ходе торгов составила примерно 26,7 тысячи долларов, пишет 1prime.ru.
Эксперты объясняют динамику криптовалюты коррекцией после сильного падения на этой неделе. С понедельника стоимость обвалилась более чем на 14%.
С начала мая биткоин подешевел почти на 20%. В аналогичный период прошлого года криптовалюта рухнула в цене на 35%.
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