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12:02 13.05.2022

Опубликовано расписание игр группового этапа Кубка Дэвиса-2022

Теннис Расписание игр КД Фото: ktf.kz
Организаторы Кубка Дэвиса представили календарь группового этапа нынешнего сезона с участием казахстанской сборной. Матчи пройдут с 13 по 18 сентября, сообщает Zakon.kz.

Мужская сборная Казахстана по теннису, которая попала в подгруппу D, проведет свои игры в Глазго (Шотландия).

Соперниками казахстанских теннисистов станут представители Нидерландов (13 сентября), США (15 сентября) и Великобритании (18 сентября). Из группы в плей-офф выйдут две лучшие команды.

Стадия плей-офф будет проходить в Малаге (Испания) с 21 по 27 ноября.

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