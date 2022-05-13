Опубликовано расписание игр группового этапа Кубка Дэвиса-2022

Мужская сборная Казахстана по теннису, которая попала в подгруппу D, проведет свои игры в Глазго (Шотландия).

Соперниками казахстанских теннисистов станут представители Нидерландов (13 сентября), США (15 сентября) и Великобритании (18 сентября). Из группы в плей-офф выйдут две лучшие команды.

Стадия плей-офф будет проходить в Малаге (Испания) с 21 по 27 ноября.

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