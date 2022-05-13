12:02 13.05.2022
Опубликовано расписание игр группового этапа Кубка Дэвиса-2022
Фото: ktf.kz
Организаторы Кубка Дэвиса представили календарь группового этапа нынешнего сезона с участием казахстанской сборной. Матчи пройдут с 13 по 18 сентября, сообщает Zakon.kz.
Мужская сборная Казахстана по теннису, которая попала в подгруппу D, проведет свои игры в Глазго (Шотландия).
Соперниками казахстанских теннисистов станут представители Нидерландов (13 сентября), США (15 сентября) и Великобритании (18 сентября). Из группы в плей-офф выйдут две лучшие команды.
Стадия плей-офф будет проходить в Малаге (Испания) с 21 по 27 ноября.
Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 000 000 тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее!