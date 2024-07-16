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Топовые теннисисты примут участие в групповом этапе Кубка Дэвиса

Топовые теннисисты примут участие в групповом этапе Кубка Дэвиса Фото: daviscup.com
Опубликованы составы сборных на групповой этап Кубка Дэвиса – 2024. Матчи пройдут 10-15 сентября в Болонье (Италия), Манчестере (Великобритания), Валенсии (Испания) и Чжухае (Китай), сообщает Zakon.kz.

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В составы своих национальных сборных попали игроки из топ-10: Янник Синнер (1 АТР, Италия), Карлос Алькарас (3 АТР, Испания) и Алекс де Минор (6 АТР, Австралия).

Группа A (Болонья)

• Италия: Янник Синнер, Лоренцо Музетти, Лучано Дардери, Симоне Болелли и Андреа Вавассори;

• Нидерланды: Таллон Грикспур, Ботик ван де Зандшульп, Йеспер де Йонг и Уэсли Коольхоф;

• Бельгия: Зизу Бергс, Йорис Де Лооре, Готье Онклен, Сандер Жилле и Йоран Флиген;

• Бразилия: Тьяго Монтейро, Фелипе Мелигени, Густаво Хайде, Жоао Фонсека и Рафаэль Матос.

Группа B (Валенсия)

• Австралия: Алекс де Минор, Джордан Томпсон, Алексей Попырин, Макс Пёрселл и Мэттью Эбден;

• Чехия: Иржи Лехечка, Томаш Махач, Якуб Меньшик, Вит Копршива и Адам Павлашек;

• Франция: Уго Умбер, Артур Фис, Адриан Маннарино и Джованни Мпетши-Перрикар;

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• Испания: Карлос Алькараз, Роберто Баутиста-Агут, Пабло Карреньо-Буста и Марсель Гранольерс.

Группа C (Чжухай)

• Словакия: Йозеф Ковалик, Лукаш Кляйн, Алекс Молчан, Норберт Гомбош и Игор Зеленай;

• Чили: Алехандро Табило, Николас Харри, Кристиан Гарин, Томас Барриос Вера и Матиас Сото;

• Германия: Ян-Леннард Штруфф﻿, Доминик Кёпфер, Кевин Кравьец и Тим Пютц;

• США: Себастьян Корда, Маркос Хирон, Брэндон Накашима, Остин Крайчек и Раджив Рам.

Группа D (Манчестер)

• Аргентина: Себастьян Баес, Франциско Черундоло, Томас Мартин Этчеверри, Андрес Молтени и Максимо Гонсалес;

• Великобритания: Джэк Дрэйпер, Кэмерон Норри, Дэниэл Эванс, Джо Сэлисбери и Нил Скупски;

• Канада: Феликс Оже, Денис Шаповалов, Габриэль Диалло, Милош Раонич и Вашек Поспишил;

• Финляндия: Эмил Руусувуори, Отто Виртанен, Харри Хелиоваара и Патрик Никлас-Салминен.

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