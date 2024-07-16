Топовые теннисисты примут участие в групповом этапе Кубка Дэвиса
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В составы своих национальных сборных попали игроки из топ-10: Янник Синнер (1 АТР, Италия), Карлос Алькарас (3 АТР, Испания) и Алекс де Минор (6 АТР, Австралия).
Группа A (Болонья)
• Италия: Янник Синнер, Лоренцо Музетти, Лучано Дардери, Симоне Болелли и Андреа Вавассори;
• Нидерланды: Таллон Грикспур, Ботик ван де Зандшульп, Йеспер де Йонг и Уэсли Коольхоф;
• Бельгия: Зизу Бергс, Йорис Де Лооре, Готье Онклен, Сандер Жилле и Йоран Флиген;
• Бразилия: Тьяго Монтейро, Фелипе Мелигени, Густаво Хайде, Жоао Фонсека и Рафаэль Матос.
Группа B (Валенсия)
• Австралия: Алекс де Минор, Джордан Томпсон, Алексей Попырин, Макс Пёрселл и Мэттью Эбден;
• Чехия: Иржи Лехечка, Томаш Махач, Якуб Меньшик, Вит Копршива и Адам Павлашек;
• Франция: Уго Умбер, Артур Фис, Адриан Маннарино и Джованни Мпетши-Перрикар;
• Испания: Карлос Алькараз, Роберто Баутиста-Агут, Пабло Карреньо-Буста и Марсель Гранольерс.
Группа C (Чжухай)
• Словакия: Йозеф Ковалик, Лукаш Кляйн, Алекс Молчан, Норберт Гомбош и Игор Зеленай;
• Чили: Алехандро Табило, Николас Харри, Кристиан Гарин, Томас Барриос Вера и Матиас Сото;
• Германия: Ян-Леннард Штруфф, Доминик Кёпфер, Кевин Кравьец и Тим Пютц;
• США: Себастьян Корда, Маркос Хирон, Брэндон Накашима, Остин Крайчек и Раджив Рам.
Группа D (Манчестер)
• Аргентина: Себастьян Баес, Франциско Черундоло, Томас Мартин Этчеверри, Андрес Молтени и Максимо Гонсалес;
• Великобритания: Джэк Дрэйпер, Кэмерон Норри, Дэниэл Эванс, Джо Сэлисбери и Нил Скупски;
• Канада: Феликс Оже, Денис Шаповалов, Габриэль Диалло, Милош Раонич и Вашек Поспишил;
• Финляндия: Эмил Руусувуори, Отто Виртанен, Харри Хелиоваара и Патрик Никлас-Салминен.
Ранее Рафаэль Надаль назвал самого перспективного игрока в текущем туре.