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12:41 13.05.2022

Аллергия на животных – возможно ли завести домашнего питомца

избежать аллергии, питомец в доме, совет ветеринара Фото: pixabay
Ветеринарный врач-терапевт Ксения Старцун рассказала, какие породы животных считаются гипоаллергенными и что именно вызывает аллергию у человека, сообщает Zakon.kz.

Для большинства аллергиков приобретение собаки или кошки – несбыточная мечта. Есть множество факторов, провоцирующих негативную реакцию организма, а иногда и усугубляющих заболевание у владельцев животных.

Специалист рассказала, какие есть решения, и перечислила породы кошек и собак, которые намного реже вызывают аллергическую реакцию при должном уходе.

Долгое время считалось, что аллергические приступы вызывает шерсть животного. Но сейчас известно, что проблема в большей части кроется не в пушистости и мохнатости наших питомцев, а в их фекалиях, моче и сальных потовых железах, микроскопических клетках кожи и слюне.Врач-терапевт ветклиники «Талисман» Ксения Старцун

Врач пояснила, что все теплокровные животные производят специфические белки, которые могут вызывать аллергические реакции у людей с чувствительной иммунной системой. Это значит, что полностью гипоаллергенных животных не существует. Но есть такие, с которыми аллергик будет чувствовать себя комфортно, если правильно будет за ними ухаживать.

Таких животных называют условно гипоаллергенными из-за отсутствия подшерстка, выделения недостаточного количества специфических белков в окружающую среду или из-за слабой токсичности этих самых белков. Аллергику нет необходимости заводить только лысых питомцев во избежание аллергических реакций, потому что существует когорта животных с неплохим шерстным покровом, которые не несут вред иммунной системе. Ксения Старцун

По словам ветврача, главным источником аллергена у животного является особый белок, который находится в микроскопических частицах кожи и распространяется во время игры, чесания питомца или при перемещении его по квартире.

Как уточнила специалист, сам белок аллергических реакций у людей не вызывает, но симптомы аллергии появляются, когда белок вступает в реакцию с рецепторами человека, находящимися на поверхности клеток нашей иммунной системы.

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Сибирская кошка. Фото: pixabay

Но, к радости любителей животных, существуют гипоаллергенные породы, которые выделяют в окружающую среду небольшое количество условно патогенного белка. Например, у кошек он называется Fel d 1.

При этом специалист уточнила, что полностью безвредных пород кошек и собак для людей, подверженных аллергии, пока не существует.

Аллергику можно выбирать условно безопасные породы собак и кошек. У кошек это сфинкс, он имеет едва заметный подшерсток, который безвреден. Реакцию иммунной системы могут вызвать жировые и потовые выделения с кожи сфинкса. Чтобы этого избежать, нужен правильный уход: регулярная мойка. Также порода петерболд (помесь донского сфинкса и ориентальной кошки), у этой породы обильное потовыделение, поэтому их нужно периодически купать. Также к условно гипоаллергенным животным относятся корниш-рекс, девон-рекс, сибирская кошка. Сибирские кошки крайне мохнатые и пушистые, но их слюна содержит малое количество аллергического белка. Среди пород собак это китайская хохлатая, цвергшнауцер, йоркширский терьер, бишон фризе, ши-тцу, уиппет, самоедская лайка (самоед). Кожа этих животных выделяет малое количество аллергена, у собак он называется rCan f 1. Также он содержится в слюне, испражнениях, эпителиальных клетках и сальных железах. Ветеринар Ксения Старцун

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Корниш-рекс. Фото: pixabay

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Уиппет. Фото: pixabay

Врач дала несколько рекомендаций, как можно себя обезопасить и избежать аллергических реакций, заведя любимца в доме.

Тем, кто решил завести питомца, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

  • в первую очередь – поддерживать чистоту, проводить влажную уборку в квартире не менее двух раз в неделю;

  • обязательна регулярная стирка белья и подстилок животных, чистка мягких поверхностей мебели и ковров;

  • необходимо частое вычесывание животных и купание;

  • немаловажен и контроль фертильности – это способность животного к воспроизведению потомства.

Доказано, что стерилизованные и кастрированные животные выделяют в среду наименьшее количество специфических белков.

  • Необходим правильный подбор корма согласно потребностям животного.

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Цвергшнауцер. Фото: pixabay

Перед тем, как принести животное в дом, в идеале необходимо проконсультироваться с аллергологом, если у человека уже ранее случались аллергические реакции. Но какой бы гипоаллергенной порода не была, нужно провести несколько встреч с животным, прежде чем принести его в дом. Также нужно располагать спальное место питомца вдали от системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, чтобы аллергены медленнее распространялись по квартире. Еще можно использовать очистители воздуха, что поможет остановить распространение аллергенов.Ксения Старцун
Оксана Житникова
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