Какие породы кошек не вызывают аллергию
Основным аллергеном является белок Fel d 1, который содержится в слюне, коже и железах кошек. И у некоторых пород его вырабатывается меньше. Перечислим эти породы.
Сибирская кошка
Фото: wikimedia
Производит меньше белка Fel d 1, чем другие породы, несмотря на густую шерсть. Большинство людей с легкой аллергией хорошо переносят контакт с сибирскими кошками.
Балийская кошка (балинез)
Фото: wikimedia
Считается "гипоаллергенной сиамской". Уровень Fel d 1 у этой породы ниже среднего. К тому же эти кошки имеют изысканный внешний вид и общительный характер.
Ориентальная короткошерстная кошка
Фото: wikimedia
Короткая шерсть и низкий уровень выделения аллергенов делают эту породу подходящей для аллергиков. Эти кошки активные и дружелюбные кошки, любящие общение.
Корниш-рекс и Девон-рекс
Фото: wikimedia
Тонкая, почти отсутствующая подшерстка уменьшает накопление аллергенов на шерсти. Эти кошки очень игривые, подходят для активных людей.
Сфинкс
Фото: wikimedia
Отсутствие шерсти означает, что аллергены не распространяются по дому так активно. Но требуется их регулярное купание, чтобы удалить аллергены с кожи.
Русская голубая кошка
Фото: wikimedia
Эта порода вырабатывает меньше белка Fel d 1, чем другие породы. Кошки обладают спокойным темпераментом.
Бенгальская кошка
Фото: wikimedia
Их короткая шерсть, требующая минимального ухода, снижает распространение аллергенов.
Советы для снижения аллергии
Если у вас есть аллергия, но вы хотите завести кошку, следуйте этим рекомендациям:
- Регулярное купание и уход за кошкой. Это помогает уменьшить количество аллергенов на шерсти.
- Использование очистителей воздуха. Фильтры эффективно удаляют аллергены из воздуха.
- Частая уборка. Пылесосьте и мойте полы, чтобы удалить шерсть и частицы кожи.
- Запрет на вход в спальню. Это ограничит ваш контакт с аллергенами.
- Мыть руки после контакта с кошкой. Это поможет избежать раздражения.
Если у вас серьезная аллергия, лучше проконсультироваться с врачом перед тем, как завести питомца.
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