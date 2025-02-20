Какие породы кошек не вызывают аллергию

Полностью гипоаллергенных кошек не существует, но есть породы, которые производят меньше аллергенов и могут вызывать более слабую реакцию у людей, склонных к аллергии, сообщает Zakon.kz.

Основным аллергеном является белок Fel d 1, который содержится в слюне, коже и железах кошек. И у некоторых пород его вырабатывается меньше. Перечислим эти породы.

Сибирская кошка

Фото: wikimedia

Производит меньше белка Fel d 1, чем другие породы, несмотря на густую шерсть. Большинство людей с легкой аллергией хорошо переносят контакт с сибирскими кошками.

Балийская кошка (балинез)

Фото: wikimedia

Считается "гипоаллергенной сиамской". Уровень Fel d 1 у этой породы ниже среднего. К тому же эти кошки имеют изысканный внешний вид и общительный характер.

Ориентальная короткошерстная кошка

Фото: wikimedia

Короткая шерсть и низкий уровень выделения аллергенов делают эту породу подходящей для аллергиков. Эти кошки активные и дружелюбные кошки, любящие общение.

Корниш-рекс и Девон-рекс

Фото: wikimedia

Тонкая, почти отсутствующая подшерстка уменьшает накопление аллергенов на шерсти. Эти кошки очень игривые, подходят для активных людей.

Сфинкс

Фото: wikimedia

Отсутствие шерсти означает, что аллергены не распространяются по дому так активно. Но требуется их регулярное купание, чтобы удалить аллергены с кожи.

Русская голубая кошка

Фото: wikimedia

Эта порода вырабатывает меньше белка Fel d 1, чем другие породы. Кошки обладают спокойным темпераментом.

Бенгальская кошка

Фото: wikimedia

Их короткая шерсть, требующая минимального ухода, снижает распространение аллергенов.

Советы для снижения аллергии

Если у вас есть аллергия, но вы хотите завести кошку, следуйте этим рекомендациям:

Регулярное купание и уход за кошкой. Это помогает уменьшить количество аллергенов на шерсти.

Использование очистителей воздуха. Фильтры эффективно удаляют аллергены из воздуха.

Частая уборка. Пылесосьте и мойте полы, чтобы удалить шерсть и частицы кожи.

Запрет на вход в спальню. Это ограничит ваш контакт с аллергенами.

Мыть руки после контакта с кошкой. Это поможет избежать раздражения.

Если у вас серьезная аллергия, лучше проконсультироваться с врачом перед тем, как завести питомца.

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