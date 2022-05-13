Кайрату Боранбаеву и Кайрату Сатыбалдыулы продлили срок ареста

По данным пресс-службы суда, 12 мая 2022 года Специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на месяц в отношении подозреваемого Кайрата Сатыбалдыулы .

10 мая 2022 года Специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на месяц в отношении подозреваемого Кайрата Боранбаева. Пресс-служба суда Нур-Султана

Напомним, что 13 марта был задержан Кайрат Сатыбалдыулы.

Тогда в Антикоррупционной службе отметили, что расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере.