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Законодательство РК
12:43 13.05.2022

Кайрату Боранбаеву и Кайрату Сатыбалдыулы продлили срок ареста

продление ареста Фото: ФК «Кайрат», nb.kz
Подозреваемым Кайрату Боранбаеву и Кайрату Сатыбалдыулы продлили срок содержания под стражей на месяц. Об этом рассказали в пресс-службе столичного суда, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы суда, 12 мая 2022 года Специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на месяц в отношении подозреваемого Кайрата Сатыбалдыулы .

10 мая 2022 года Специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на месяц в отношении подозреваемого Кайрата Боранбаева.Пресс-служба суда Нур-Султана

Напомним, что 13 марта был задержан Кайрат Сатыбалдыулы.

Тогда в Антикоррупционной службе отметили, что расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере.

По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы. Пресс-служба Антикоррупционной службы

15 марта стало известно, что с санкции Специализированного межрайонного следственного суда Нур-Султана он арестован на два месяца.

Уже 17 марта в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу заявили, что задержан казахстанский предприниматель Кайрат Боранбаев: Агентством расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Боранбаев. 17 марта судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Расследование продолжается.Пресс-служба АФМ РК

Анастасия Московчук
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