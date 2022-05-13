Сколько составят соцвыплаты с 1 апреля 2022 года

Это связано с изменением, внесенным в закон «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы». С начала 2022 года эти соцвыплаты были повышены на 5%.

Выплаты из ГФСС получают работающие граждане, являющиеся участниками системы социального страхования, дополнительно к базовым государственным социальным пособиям.

Социальные выплаты по утрате трудоспособности из ГФСС получают 81,6 тыс. человек. Если средний размер пособий по инвалидности, выплачиваемых из бюджета, составляет 54 608 тенге, то с учетом выплат из ГФСС в совокупности получается 84 353 тенге.

По данным Минтруда, социальные выплаты по потере кормильца из ГФСС получают 54,2 тыс. человек. Средний размер пособий по потере кормильца составляет 45 627 тенге, с учетом выплат из ГФСС – 76 443 тенге.

В целом средние размеры выплат работающим казахстанцам составят свыше почти на 30 тыс. тенге по сравнению с выплатами лицам, не участвующим в системе социального страхования.

Повышенные социальные выплаты из ГФСС будут перечислены получателям в июне текущего года с учетом доплаты за апрель и май.