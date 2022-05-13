Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:27 13.05.2022

Сколько составят соцвыплаты с 1 апреля 2022 года

соцвыплаты вырастут в РК Фото: Zakon.kz
Размеры социальных выплат по утрате трудоспособности и потере кормильца из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) с 1 апреля 2022 года повышены на 4%, сообщает Zakon.kz.

Это связано с изменением, внесенным в закон «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы». С начала 2022 года эти соцвыплаты были повышены на 5%.

Выплаты из ГФСС получают работающие граждане, являющиеся участниками системы социального страхования, дополнительно к базовым государственным социальным пособиям.

Социальные выплаты по утрате трудоспособности из ГФСС получают 81,6 тыс. человек. Если средний размер пособий по инвалидности, выплачиваемых из бюджета, составляет 54 608 тенге, то с учетом выплат из ГФСС в совокупности получается 84 353 тенге.

По данным Минтруда, социальные выплаты по потере кормильца из ГФСС получают 54,2 тыс. человек. Средний размер пособий по потере кормильца составляет 45 627 тенге, с учетом выплат из ГФСС – 76 443 тенге.

В целом средние размеры выплат работающим казахстанцам составят свыше почти на 30 тыс. тенге по сравнению с выплатами лицам, не участвующим в системе социального страхования.

Повышенные социальные выплаты из ГФСС будут перечислены получателям в июне текущего года с учетом доплаты за апрель и май.

Лариса Черненко
Казахстан
Курс доллара снизился на торгах на 7,6 тенге
12.05.2022
Последствия сильного наводнения оценили в Алматы
12.05.2022
Новые станции метро в Алматы откроют в июне
12.05.2022
Суд отказался прекратить уголовное дело в отношении Биртанова и Абишева
12.05.2022
Шквал, пыльная буря и гроза ожидаются в Казахстане
12.05.2022
Главная Топ LIVE Все