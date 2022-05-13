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Законодательство РК
10:34 13.05.2022

МРП увеличен до 3180 тенге с 1 апреля 2022 года

новые расчетные показатели Фото: Zakon.kz
Согласно изменениям, внесенным в закон «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы», увеличен размер отдельных расчетных показателей в 2022 году, сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 апреля 2022 года размеры следующих расчетных показателей составляют:

  • месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат – 3180 тенге;

  • минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 20 191 тенге;

  • минимальный размер пенсии – 48 032 тенге;

  • величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 37 389 тенге.

  • При этом минимальный размер заработной платы не изменился и составляет в 2022 году 60 000 тенге.

С 1 апреля 2022 года новый размер МРП применяется только для исчисления пособий и иных соцвыплат. При исчислении налогов и платежей (в том числе штрафов) в 2022 году применяется величина МРП, установленная на 1 января 2022 года – 3 063 тенге.

Также предусматривается, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров:

  • с 1 января 2022 года на 7%;

  • с 1 апреля 2022 года на 4%.

базовые расчетные показатели с 1 апреля 2022 года

Фото: Zakon.kz

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