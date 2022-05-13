МРП увеличен до 3180 тенге с 1 апреля 2022 года

Так, с 1 апреля 2022 года размеры следующих расчетных показателей составляют:

месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат – 3180 тенге;

минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 20 191 тенге;

минимальный размер пенсии – 48 032 тенге;

величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 37 389 тенге.

При этом минимальный размер заработной платы не изменился и составляет в 2022 году 60 000 тенге.

С 1 апреля 2022 года новый размер МРП применяется только для исчисления пособий и иных соцвыплат. При исчислении налогов и платежей (в том числе штрафов) в 2022 году применяется величина МРП, установленная на 1 января 2022 года – 3 063 тенге.

Также предусматривается, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров:

с 1 января 2022 года на 7%;

с 1 апреля 2022 года на 4%.

Фото: Zakon.kz