Закрытие вузов и колледжей: на каких условиях переводят студентов

Напомним, в апреле глава Минобразования Асхат Аймагамбетов сообщил, что четыре вуза и еще 29 колледжей находятся на стадии закрытия.

На каждый такой случай в Министерстве образования и науки формируется рабочая группа. В ее состав, помимо МОН, входят руководители других организаций образования, территориально находящихся ближе к закрытому вузу, колледжу и имеющих лицензию на их специальности, а также представители местных исполнительных органов. Рабочая группа продолжает свою работу до полного перевода обучающихся. Председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН Гулзат Кобенова

По ее словам, студентам во время перевода предоставляют список учебных заведений, где они могут продолжить получать знания. Однако, если студент желает обучаться в другом университете или колледже, он имеет на это полное право.

Образовательный грант сохраняется при переводе студента. Также мы рекомендуем сохранять стоимость обучения. Гулзат Кобенова

При переводе студентов учитываются направление подготовки, профиль образовательной программы, учебные достижения. Для перезачета результатов обучения в принимающем вузе создается комиссия, тем самым студентам не нужно снова поступать и сдавать дополнительные экзамены при переводе.

В Казахстане уже закрылись 15 вузов и 31 колледж.

Это вузы и колледжи, не соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности. Основная причина их закрытия – нарушения норм законодательства в области образования. Это квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности, ГОСО, типовые правила деятельности организаций образования. В каждом вузе и колледже разные нарушения. Есть колледжи, которые не имеют ни материально-технической базы, ни преподавательского состава и не ведут прием студентов. Гулзат Кобенова

При этом глава комитета уточнила, что лишение учебного заведения лицензии является крайней мерой, до этого проводится трехэтапная проверка.

Так, в случае выявления каких-либо нарушений при проведении профилактического контроля составляется предписание с предоставлением конкретного срока для их устранения.

В конце указанного срока проводится внеплановая проверка на контроль исполнения предписания. Если выявлено, что вуз или колледж не устранил ранее выявленные нарушения, то учебное заведение привлекается к административной ответственности с приостановлением лицензии на определенный срок.

Далее проводится еще одна внеплановая проверка на контроль исполнения предписания об устранении грубых нарушений. При повторном выявлении заводится административное дело, которое направляется в суд.